Vaccination et dépistage : les pharmaciens demandent aux gens d’être prévoyants

Plusieurs pharmacies d’Ottawa craignent de devoir limiter ce qu'elles peuvent offrir en raison de la demande accrue anticipée de vaccins contre la grippe, de troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 et de tests de dépistage, à l’approche de la saison froide.

Les pharmaciens recommandent de réserver rapidement afin d’éviter des délais et des retards.

L'automne est toujours une période occupée pour les pharmacies et cette année, la saison s'annonce particulièrement chargée, souligne Jen Baker, pharmacienne-propriétaire, et ancienne présidente du conseil d'administration de l'Association des pharmaciens de l’Ontario.

Il faut répondre aux téléphones, gérer les médicaments, revoir les ordonnances et conseiller les patients. Les clients doivent se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 et de nombreuses personnes prévoient voyager, donc elles auront besoin de tests de dépistage , a-t-elle déclaré.

Mme Baker a indiqué que les lignes téléphoniques de sa pharmacie ne dérougissent pas depuis que la province de l’Ontario a annoncé qu'elle offrirait la troisième dose du vaccin COVID-19 à certains groupes à partir de ce week-end.

Par ailleurs, Santé publique Ottawa a invité les gens qui sont éligibles à la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 à prendre rendez-vous dès maintenant sur le portail provincial de réservation dans un tweet, samedi matin.

Dépistage : une demande supplémentaire et imprévisible

Alors que les pharmaciens sont occupés par les vaccinations, plusieurs s’attendent à ce que la demande pour les tests de dépistage de la COVID-19 augmente avec la réouverture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, lundi.

À cet effet, le président-directeur général de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Justin Bates, a indiqué que la disponibilité des rendez-vous peut changer à mesure que les critères de dépistage et les besoins mondiaux évolueront pour les voyageurs.

Nous sommes toujours à la merci des politiques publiques et des politiques de santé et de divers critères d'éligibilité [...] Mais nous sommes très flexibles et habiles pour pouvoir accueillir les gens et mettre en œuvre ces changements , a assuré M. Bates.

Patience et prévoyance demandées

Justine Bates indique que les pharmacies sont prêtes à relever le défi, mais demande à la population d’être patiente, compte tenu des circonstances.

Le PDG de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Justin Bates. (Archives) Photo : Mathieu Simard

Je pense que les gens, en ce moment particulier, doivent être un peu patients avec tous les fournisseurs de soins de santé, car c'est une période occupée en plein milieu de la saison de la grippe , a-t-il dit.

Jen Baker, pharmacienne-propriétaire, explique que les décisions concernant la gestion de la main-d'œuvre et des ressources déployées sont propres à chaque pharmacie.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que tout le monde est vu le plus rapidement possible, mais c'est une période très chargée, et chaque pharmacie doit établir ses priorités en fonction des besoins de santé de sa population de patients , a-t-elle déclaré.

Mme Baker invite les gens à réserver le plus tôt possible et à prévoir des alternatives si leur pharmacie préférée n'offre pas les services dont ils ont besoin.

Faites des recherches à l'avance. Appelez à l'avance. Voyez à quoi ressemblent les temps d'attente et essayez de prendre rendez-vous , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Spencer Van Dyk, CBC News