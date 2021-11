Deux candidats aux visions fort différentes s’opposent à la mairie de Nouvelle

À Nouvelle, le poste de maire d'Yvan Saint-Pierre, qui a choisi de ne pas briguer de deuxième mandat, est convoité par deux candidats aux visions fort différentes. Les électeurs choisiront, dimanche, entre l’homme d'affaires Yvanhoe Caissy et l’enseignante Rachel Dugas.

À 41 ans, Rachel Dugas vient tout juste d’achever un deuxième mandat à titre de conseillère à Nouvelle. Si elle est élue, l’Audomaroise d’origine mentionne qu'elle deviendrait la toute première mairesse de l’histoire de la municipalité de près de 1700 habitants. Ce serait vraiment une page d’histoire qui serait [tournée] , confirme-t-elle.

Ce n’est toutefois pas pour briser le plafond de verre que Rachel Dugas tente sa chance. La maman de deux enfants souhaite plutôt s'assurer d'une certaine stabilité au conseil municipal, en plus de veiller à la continuité des dossiers déjà en cours. Plusieurs d'entre eux ont été freinés par la pandémie, note-t-elle. On va essayer de fermer des dossiers pour en rouvrir des nouveaux , lance celle qui enseigne en sixième année.

L’aménagement d’un CPECentre de la petite enfance à Nouvelle sera sa priorité si elle accède à la mairie. Alors que le territoire était autrefois connu pour ses nombreux services de garde en milieu familial, plusieurs d’entre eux ont fermé au cours des dernières années.

C’est une soixantaine de places qu’on a perdues depuis dix ans, ce qui équivaut à un beau CPE. Je pense qu’on est à un point de non-retour et qu’il faut aller de l’avant dans le dossier du CPE. Une citation de :Rachel Dugas, candidate à la mairie de Nouvelle

Un autre projet de la conseillère sortante : raccorder à l'aqueduc la résidence pour personnes âgées Aube Rivière, qui a récemment été acquise par de nouveaux propriétaires. Mme Dugas explique que cela sera primordial pour doter les lieux de gicleurs d’ici décembre 2022, ce qu’exige Québec.

De nombreuses autres initiatives sont dans les cartons de Rachel Dugas : l’acquisition de l’Auberge Miguasha et la poursuite du dossier du quai de ce secteur, en plus des projets de rénovations à la Petite École. Ceux-ci font partie du legs du 150e anniversaire de Nouvelle.

Rachel Dugas enseigne à l'école primaire des Quatre-Temps. Originaire de Saint-Omer, à Carleton-sur-Mer, la Gaspésienne est établie à Nouvelle depuis environ dix ans. Photo : Gracieuseté de Rachel Dugas

La mise à niveau de l’aréna, un projet qui a essuyé un refus en 2021 dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), est aussi au programme de la candidate.

On va essayer autre chose , lance Mme Dugas, qui n’entend pas abandonner ce projet si elle est élue. Le réaménagement du local jeunesse dans un lieu fixe et permanent est aussi souhaité. Celui-ci pourrait être de nouveau annexé au Complexe sportif Louis-Sleigher lorsque les travaux seront exécutés.

À l’exception de l’ex-maire Richard St-Laurent, Rachel Dugas est la seule personne à avoir été élue sans opposition au conseil municipal de Nouvelle en 2017. M. Saint-Laurent avait néanmoins démissionné de la mairie peu après les élections. Yvan Saint-Pierre, qui avait remporté par une seule voix son élection au siège numéro six, avait été le seul à présenter sa candidature pour le remplacer.

Yvanhoe Caissy veut une marina

Originaire du secteur Miguasha, Yvanhoe Caissy a mené une carrière d’environ 30 ans comme entrepreneur en construction. L’homme d’affaires, qui a œuvré aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie et sur la Basse-Côte-Nord, s’est d’ailleurs spécialisé dans la construction de quais.

Mené par une intuition et le moment , celui qui est à la retraite active a décidé de déposer sa candidature à la mairie. Avouant qu’il n’a jamais été très intéressé par la politique municipale auparavant, le candidat fait ses premières armes en la matière.

Yvanhoe Caissy constate que la Gaspésie se dirige de plus en plus vers l’autonomie, notamment au niveau alimentaire, et souhaite prendre part à ce mouvement.

Moi, j’aimerais que Nouvelle [...] devienne un modèle d’autonomie et de bien-être pour les Gaspésiens, pour la Gaspésie, pour tout le monde. Une citation de :Yvanhoe Caissy, candidat à la mairie de Nouvelle

S’il est élu à la mairie, le Nouvellois souhaite développer une marina à Miguasha, un projet qu'il caresse depuis 2008 et qui pourrait, selon lui, stimuler l’économie locale. Cette infrastructure pourrait d’ailleurs s’unir à celles de Carleton-sur-Mer et de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick.

Cette marina deviendrait l’hôte des voyageurs de la mer. C’est une place extraordinaire, on le sait tous, avec le musée qui est connu internationalement , mentionne-t-il, en faisant référence au Parc national de Miguasha.

Selon lui, une telle infrastructure pourrait d’ailleurs constituer un lieu de rassemblement important pour les citoyens. Comme autre projet, M. Caissy aimerait également que soient collectés et récupérés les déchets organiques des citoyens.

Yvanhoe Caissy ne s’en cache pas : il s'oppose vivement aux mesures sanitaires en vigueur depuis le début de la pandémie, à la vaccination contre la COVID-19 ainsi qu’au passeport sanitaire rendu obligatoire par le gouvernement de François Legault.

Âgé de 67 ans, Yvanhoe Caissy tente pour la première fois d'être élu dans sa municipalité d'origine. Photo : Gracieuseté d'Yvanhoe Caissy

Le candidat à la mairie, qui partage ouvertement ses opinions sur sa page Facebook personnelle, ne se considère pourtant pas comme un complotiste. Moi, je suis pour la justice, pour la transparence, […] pour une société mature, consciente et responsable , fait-il valoir.

N’ayant nullement l’intention d'être vacciné contre le coronavirus, le candidat ne croit pas que ses opinions sont incompatibles avec des fonctions à la mairie. Dans un monde libre et démocratique, pour moi, c’est même très riche. C’est une grande richesse, parce que moi, je respecte toute personne et tout choix , défend M. Caissy.

Outre la mairie, deux postes de conseillers sont également en élections le 7 novembre à Nouvelle.