La station de ski du Mont-Vidéo aménage un parc à neige pour enfants

La station de ski va aménager un parc à neige avec l'aide de nombreux bénévoles.

Il s’agit de la phase deux d'un projet lancé l'an dernier avec la construction d'un parc à neige (snowpark) pour les adeptes de sensations fortes.

La structure a suscité un énorme engouement ce qui a amené les responsables de la station à lancer un projet pour les plus petits.

Un parc à neige c'est un ensemble de modules, des boites avec un téflon sur le dessus, des rails de métal sur lequel le planchiste, le skieur va être en mesure de faire des figures , explique l'administrateur Mathieu Chevrier.

Une de nos plus grandes fiertés, c'est qu'on va prendre une piste qui est à l'abandon, la Lithium, parce que son dénivelé est négatif à la fin de la piste [...] Cette année, on défriche la piste et on va rentrer une quantité de morts-terrains et de gravier assez importante, environ 10 000 m3. On va prendre un dénivelé qui était négatif et on va le rendre positif avec un aménagement de bosses et de buttes qui va nous permettre de partir du haut et descendre, si une personne tombe elle va être en mesure de se relever et avoir de la vitesse pour continuer son parcours , ajoute l'administrateur.

Le projet est rendu possible grâce à l'apport de plusieurs entreprises.