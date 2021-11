Un couple d’Edmundston se dit victime d’une compagnie d’assurance

Depuis plus de six ans, un couple d’Edmundston au Nouveau-Brunswick tente sans succès d’obtenir un dédommagement pour un sinistre qui a causé des milliers de dollars de dommages à son domicile.

Le 11 avril 2014, Marcel et Lise Bellefleur étaient assis paisiblement dans leur maison. Lorsque la fournaise à l’huile a démarré au sous-sol, un gros bruit s’est fait entendre.

J’ai entendu le boom et la maison a shaké , raconte Lise Bellefleur. J’ai dit à Marcel, va voir dans la salle de bain, il y a un camion qui est entré.

Cette secousse a tellement ébranlé la maison, qu’elle est débarquée d'une quarantaine de centimètres de sa fondation.

Si je n’avais pas eu de poteaux de fer vissés dans ma cave et un bout de mur en ciment qui séparait les deux pièces, on s'écrasait. Une citation de :Marcel Bellefleur

La maison a subi tellement de dommages, qu’elle est maintenant inhabitable. Les coûts des réparations s’élèvent à plus de 100 000 dollars.

Quelle est la cause de l’incident ?

Pour les sexagénaires, il est évident que la déflagration a été causée par un problème avec le système de chauffage, ce qui est couvert par leur police d’assurance.

Le couple a soumis une réclamation à Intact Assurance, mais elle a été refusée. L’assureur affirme que les dommages ont été causés par un glissement de terrain.

Le couple estime que l’enquête a été bâclée.

Ils n’ont pas pu en trouver la cause. Pourquoi ils n’ont pas pu trouver la cause ? Parce qu’ils n’ont pas envoyé les bonnes personnes ici , croit Lise Bellefleur S’ils avaient envoyé les bonnes personnes ici, oui ils auraient trouvé la cause.

Marcel et Lise Bellefleur. Photo : Radio-Canada

Le couple a intenté une poursuite contre Intact assurance en 2015 pour tenter d’obtenir un dédommagement. Six ans plus tard, la cause est toujours devant les tribunaux.

Marcel et Lise Bellefleur se disent victimes dans toute cette affaire. Ils nous ont rendus malades , dit Lise Bellefleur.

Le couple a dû emprunter 70 000 dollars pour effectuer les travaux.

Face à des problèmes de santé, Marcel et Lise Bellefleur ont décidé de vendre leur maison pour payer la dette.

Ils souhaitent un jour obtenir gain de cause contre Intact assurance pour pouvoir vivre en paix.

Un cas d’exception

De nombreux propriétaires doivent composer chaque année avec des compagnies d’assurances qui rejettent leurs déclarations de dédommagement.

Toutefois, selon la défenseure du consommateur en matière d’assurances pour la province du Nouveau-Brunswick, Michèle Pelletier, le cas de Marcel et Lise Bellefleur est un cas d’exception.

C’est quelque chose que moi, à notre bureau, je n’ai pas eu à traiter , dit-elle.

Son bureau répond en général à 1200 appels par année de propriétaires qui doivent se battre avec des compagnies d’assurances d’automobile ou d’habitation pour des dommages de toutes sortes.

Chaque compagnie d’assurance a ses propres contrats d’assurance qui assurent pour certains risques , explique-t-elle.

Michèle Pelletier, défenseure du consommateur en matière d’assurances pour la province du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Michèle Pelletier indique que les arguments évoqués par les compagnies d’assurances pour refuser des demandes de dédommagement sont en règle générale inscrits dans leur contrat.

La liste d’exceptions peut varier d’une compagnie à une autre : inondation, dommage causé par un animal de compagnie, maison vacante pendant plus de 30 jours, etc.

En cas de problème avec une compagnie d’assurance, le bureau de la défenseure du consommateur en matière d'assurances de la province offre de l’aide aux consommateurs pour les démarches de communications avec l’assureur.

Lorsque l’on voit que ça ne marche pas, la loi prévoit des délais pour des démarches devant les tribunaux , explique-t-elle.

Les chances d'obtenir gain de cause aux tribunaux demeurent du cas par cas, selon Michèle Pelletier.

Chaque détail peut faire une différence. Ce n’est jamais noir ou blanc , précise-t-elle.

Pour se protéger dès le début des démarches et ne pas en arriver à ce résultat, Michèle Pelletier recommande à tous de lire les lignes des contrats d’assurance avant de faire son choix.

Elle propose également aux consommateurs d’avoir une discussion ouverte avec le vendeur d’assurance pour bien comprendre la protection offerte par l’assurance choisie.

Avec les informations de Bernard LeBel et de Margaud Castadère