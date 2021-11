COVID : record de contaminations en 24 heures en Russie, malgré la semaine chômée

Selon les chiffres publiés par le gouvernement, 41 335 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés ces dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie.

Le pays a aussi enregistré 1888 morts au cours de la même période, un chiffre en légère baisse par rapport à vendredi.

La Russie, pays le plus meurtri par le coronavirus en Europe, compte plus de 8,7 millions de cas depuis le début de la pandémie et 245 635 morts, selon les chiffres officiels. Mais selon l'agence de statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus, le bilan total s'établit à près de 450 000 morts fin septembre.

Le record de contaminations de samedi survient en pleine période chômée à l'échelle nationale, décrétée par Vladimir Poutine du 30 octobre au 7 novembre afin de freiner les contaminations.

À Moscou, le plus gros foyer épidémique, cette période implique notamment la fermeture des écoles, salons de beauté, magasins, salles de sport et autres services non essentiels .

La rapide propagation de la COVID-19 en Russie est notamment facilitée par le faible taux de vaccination de la population sur fond de défiance très répandue, seuls 33,8 % des Russes étant totalement immunisés à ce jour.