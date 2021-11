Ville-Marie tient son deuxième marché de Noël cette fin de semaine

Le deuxième marché de Noël de la municipalité se tient sur le site du Marché public, près de l'hôtel de ville à partir de 10 h.

Près d'une vingtaine d'exposants ont confirmé leur présence à l'événement, en hausse par rapport à l'an passé.

Le coordonnateur du marché Richad Dessureault affirme que lors de la précédente édition, près de 1000 visiteurs sont passés au marché de Noël.

Il rappelle qu'il y aura une panoplie de produits offerts par les producteurs et les artisans locaux.

On va mettre l'ambiance de Noël déjà, le marché des cadeaux, déjà préparé les achats avec une belle offre diversifiée. C’est incroyable tous les produits que nous allons avoir. On couvre de tout, de l'alimentaire avec la confection des pâtés, tourtières, pains, boissons, boissons alcoolisées artisanats, légumes de saison, légume d’automne au produit d’érable, on a de tout , explique le responsable.

Le marché de Noël se tiendra dans les installations du marché public de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Selon Richard Dessureault, la date de la tenue de l'événement a été choisie pour ne pas coïncider avec d'autres marchés de la région.

Il fallait se positionner dans l'agenda des marchés publics de la région. L'objectif et ce qu'on s'est donné tous ensemble régionalement parlant c'est de ne pas se concurrencer, dit-il. Ici avec les marchands locaux on s'est parlé ensemble puis on a décidé d'aller à cette date-là, ça permet aux producteurs du Témiscamingue d'avoir accès facilement aux autres marchés de la région, donc ils ne sont pas en conflit d'horaire et ça permet de gérer leur agenda beaucoup plus facilement.

Le prochain marché de Noël aura lieu à Lorrainville le 20 novembre et le lendemain à Val-d'Or.

En Abitibi-Ouest aussi il y aura un deuxième Marché de Noël le 27 novembre au Carrefour La Sarre et à Amos ça sera le 4 décembre.

Cette année, le marché de Noël est de retour à Rouyn-Noranda et sera localisé au Centre communautaire d'Evain les 11 et 12 décembre 2021 prochain.