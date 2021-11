Les écoles acadiennes brillent au football scolaire du Nouveau-Brunswick

On aura droit à une deuxième finale consécutive mettant aux prises uniquement des écoles acadiennes dans la Ligue de football scolaire du Nouveau-Brunswick. Les Olympiens de l'Odyssée et les Castors de l'École Sainte-Anne se sont qualifiés pour le match ultime.

En 2019, les deux mêmes équipes s'étaient affrontées et l'Odyssée avait prévalu 35-14. Cette année, l'École Sainte-Anne ( ÉSAÉcole Sainte-Anne ) aimerait bien prendre sa revanche le 12 novembre prochain.

On est vraiment heureux d'aller en finale , lance Kailan Harrison, des Olympiens, après la victoire de son équipe contre les Matadors de Mathieu-Martin, 12-0.

Il faisait à peine 2 degrés Celcius, vendredi soir. Les Matadors ont loué une machine pour réchauffer les joueurs... et sûrement le personnel de soutien! Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

De son côté, l'entraîneur des Castors, Steve Drisdelle, a eu la frousse, durant le match.

On perdait par la marque de 21-14 à la mi-temps , souligne-t-il. Mais, les Castors ont finalement défait les Saints de Saint-Malachy's 34-21.

Henry Mason et Zachary Thériault, avec chacun deux touchés, ont mené l'attaque de l' ÉSAÉcole Sainte-Anne .

Trois des quatre équipes présentes en demi-finale de la Ligue de football scolaire sont acadiennes dans la division AA. C'est une belle progression pour ce sport chez les francophones, qui ne sont plus des faire-valoir.

Duel défensif à Moncton

Dans le monde du sport, les entraîneurs aiment répéter que les joueurs en attaque divertissent la foule, mais ce sont ceux en défense qui font gagner les équipes.

On a eu une autre preuve vendredi soir, à Moncton. Les seuls points marqués dans les trois premiers quarts ont été un touché de sûreté, concédé par les Matadors de Mathieu-Martin.

C'était très serré. Oui, je sais, j'avais peur pendant un bout temps , dit Harrison. Si on avait laissé [Mathieu-Martin] faire un touché, il n'aurait pas fait beau!

Jonathan Thériault (#6) félicitait Kailan Harrison (#45) après un jeu réussi. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

Il a fallu attendre au début de la quatrième période pour voir les Olympiens inscrire un touché, une passe de 10 verges de Jérémy Hayes à Jonathan Thériault.

Ce même Thériault a réussi un botté de placement avec 2 m 09 à faire à la rencontre, plaçant du coup l'Odyssée en avance 12-0.

Les Olympiens auront donc l'occasion de défendre leur titre gagné en 2019.

C'est vraiment cool pour nous autres, on a travaillé fort toute la saison, on est confiant. Mais [les Castors] nous ont donné du fil à retordre. Une citation de :Jérémy Hayes, quart-arrière des Olympiens

Progression des Matadors

Mathieu-Martin croyait vraiment en ses chances de surprendre les champions défendants. Les performances des dernières semaines ont soulevé beaucoup d'enthousiasme au sein de l'organisation.

Samuel Parent, portant le numéro 3, attendait la séquence de jeu du quart David Pellerin. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est pour cette raison que la défaite a fait mal.

Je me sens un peu déçu , avoue Finnigan MacDonald. Le bloqueur défensif aurait aimé que ça se passe autrement. Le pointage serré de 2-0 lui donnait espoir.

On a eu notre meilleure saison depuis longtemps, ce n'est pas le fun de finir comme ça. Mais, on a joué avec notre cœur, c'est ce qui compte. On les aura l'année prochaine. Une citation de :Finnigan MacDonald, bloqueur des Matadors

La dernière fois que les Matadors de Mathieu-Martin ont participé aux éliminatoires du football scolaire, c'était en 2013. Les Dieppois ont connu une série de déboires jusqu'à cette année.

Pour les joueurs qui quitteront l'équipe après l'obtention de leur diplôme, en juin, ce dernier match attriste.

Pour moi , mentionne le quart-arrière et botteur Lucas Lemaire, c'était plus que le football, c'était une famille. Ça va me manquer.

D'avoir fait partie de cette relance me rend fier. Une citation de :Lucas Lemaire, quart-arrière et botteur des Matadors

L'avenir est tout de même prometteur pour ces jeunes. La défaite a fait mal, mais, en regardant la finale ÉSA contre l'Odyssée, ils pourront se dire que, la prochaine fois, ça pourrait être eux.

Et que, avec autant d'Acadiens qui réussissent en football, ça pourrait donner le goût à d'autres de grossir les rangs de l'équipe.

Grosse foule

Environ 2000 personnes ont assisté à la rencontre au terrain Rocky Stone. C'est tout un contraste comparativement à la saison.

Près de 1500 spectateurs ont assisté au match de demi-finale au terrain Rocky Stone. La preuve vaccinale et le port du masque étaient exigés pour entrer. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est fou, on a vraiment aimé ça! Ça fait du bien de voir notre école qui nous appuie , dit Jérémy Hayes. Le quart-arrière des Olympiens ajoute même que, par moment, les cris de la foule l'ont ému, car lors de la coupe Acadie, en octobre contre Mathieu-Martin, les estrades étaient vides.

Ces partisans ont clairement des favoris au sein des Olympiens : le numéro 2, Mathieu Thébeau, et le 42, Kailan Harrison (qui a porté le dossard 45 durant la partie). Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Moi, j'avais des papillons pendant toute la partie. Je suis content que les seniors [ceux qui en étaient à leur dernier match] aient pu vivre ça , dit de son côté Finnigan MacDonald.

La finale aura lieu le 12 novembre au terrain de football de l'école Moncton High.