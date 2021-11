Le numéro 4 de Kevin Lowe immortalisé par les Oilers

Plus de 23 ans après son dernier match dans la LNH, Kevin Lowe a vu son chandail numéro 4 aller retrouver ceux de ses ex-coéquipiers au plafond de la Place Rogers.

Les Oilers ont profité du passage de l’unique autre formation pour qui Lowe a joué, les Rangers de New York, pour honorer celui qui est associé à l’organisation depuis ses débuts dans la LNH en 1979.

Le défenseur originaire de Lachute, près de Montréal, a été le premier joueur sélectionné par les Oilers (21e au total) quand ils sont passés de l’Association mondiale de hockey (AMH) à la Ligue nationale de hockey (LNH).

Je ne savais même pas que les Oilers étaient dans la Ligue nationale , affirme l’homme maintenant âgé de 62 ans. J’avais parlé avec mon agent, il m’a dit que Chicago, Boston ou Minnesota étaient des destinations possibles pour moi, mais il n’a jamais parlé d’Edmonton .

À son premier match dans la LNH, le premier des Oilers à Chicago, c’est Lowe qui a inscrit le premier but de l’équipe.

Retrouvailles au plafond et sur la patinoire

C'est installé devant une réplique de son casier que Kevin Lowe s'est adressé aux partisans des Oilers. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Le numéro 4 de Kevin Lowe est allé retrouver les numéros 3 de Al Hamilton, 7 de Paul Coffey, 9 de Glenn Anderson, 11 de Mark Messier, 17 de Jari Kurri, 31 de Grant Fuhr et 99 de Wayne Gretzky au plafond de la Place Rogers.

Tous ces ex-coéquipiers de Lowe, à l’exception de Gretzky et Fuhr, étaient présents pour la cérémonie qui a duré près d’une heure avant le début de la rencontre.

L’ex-coéquipier de Kevin Lowe, Craig MacTavish et le président du Groupe Oilers Entertainment (OEG) Bob Nicholson ont pris la parole avant que Lowe ne s’adresse à la foule présente dans l’amphithéâtre qui a ouvert ses portes à 16 h 44 pour les accueillir.

Une longue attente

Deux raisons expliquent le long délai entre le dernier match de Lowe avec les Oilers et le retrait de son chandail.

Premièrement, il ne voulait pas être à l’emploi de l’équipe au moment du retrait de son chandail

Dès l’annonce de sa retraite en 1998, il a été embauché par les Oilers comme entraîneur adjoint. Après une seule saison comme assistant, il est devenu entraîneur-chef, puis une autre année plus tard, directeur général de l’équipe.

Après huit saisons comme DG, il est promu président des opérations hockey et occupera ce poste durant sept saisons.

Depuis 2015, il est vice-président de OEG, mais ne travaille plus directement pour les Oilers.

Deuxièmement, une règle existe chez les Oilers voulant que seul un joueur qui a été admis au Temple de la renommée du hockey puisse voir son chandail être retiré par l’équipe.

Kevin Lowe a appris en juin 2020 qu’il ferait son entrée au Temple de la renommée, la cérémonie d’introduction se déroulera la semaine prochaine.

Une longue liste de succès

L’ex-numéro 4 a remporté cinq fois la Coupe Stanley avec les Oilers et une fois autre avec les Rangers. Il est un des 24 joueurs de l’histoire de la LNH à avoir remporté la coupe à au moins six reprises.

Il a disputé 1037 matchs en saison avec les Oilers ce qui le place au premier rang à ce chapitre. Il arrive aussi au premier rang pour le nombre de matchs joués en séries éliminatoires avec 172.

En 9 saisons dans la LNH, il a disputé un total de 1254 rencontres en saison et de 214 lors des séries éliminatoires. Il a participé sept fois au match des étoiles et a remporté en 1990 le Trophée King Clancy pour ses qualités de meneur sur et à l’extérieur de la patinoire.

Même si c’est par son jeu défensif et sa robustesse qu’il a fait sa marque dans la LNH, il a amassé 432 points en saison et 58 en séries.