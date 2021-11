Plus d’Ontariens admissibles à une troisième dose

Plus d’Ontariens peuvent obtenir à partir de samedi une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Cela inclut :

les Ontariens de 70 ans et plus;

les travailleurs de la santé et ceux qui fournissent des soins considérés comme essentiels, ce qui inclut les employés des foyers de soins et maisons de retraite;

les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d'AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen;

les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les membres de leur foyer.

Ces personnes qui sont admissibles à une troisième dose pourront notamment prendre rendez-vous à partir du portail provincial, de leur bureau de santé publique ou auprès des employeurs du secteur de la santé.

Au moins six mois doivent toutefois s’être écoulés depuis que ces personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin.

Comme pour l’administration initiale des vaccins contre la COVID-19, le déploiement progressif des doses de rappel permet de s’assurer que les groupes vulnérables sont prioritaires et peuvent facilement avoir accès aux doses de rappel dans les pharmacies et les cliniques, et par l’entremise des fournisseurs de soins de santé , a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones.

L'Ontario administrait déjà une troisième dose de vaccin aux personnes âgées qui vivent dans des lieux d'hébergement collectif, comme les résidents des centres de soins de longue durée, et à différents groupes de gens qui ont des problèmes de santé, comme les personnes immunodéprimées.

Parmi certains groupes, deux doses ne sont pas suffisantes pour atteindre un niveau de protection élevé ou encore l'immunité diminue graduellement avec le temps, ce qui accroît les risques de problèmes de santé graves , a déclaré mercredi le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore.

À la fin d'octobre, près de 156 000 Ontariens avaient reçu une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Les troisièmes doses sont des vaccins à ARNm (de Pfizer-BioNTech ou de Moderna), peu importe le vaccin reçu comme première et deuxième dose.

Les études démontrent qu'un vaccin de rappel à ARNm produit une très bonne réponse immunitaire qui est généralement supérieure à celle provoquée par les premières séries du vaccin. Une citation de :Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

La santé publique de Toronto estime que 65 000 personnes seront admissibles en vertu de ces nouveaux critères. La Ville va reprendre la vaccination sur rendez-vous seulement.

Quelque 40 000 rendez-vous à Toronto seront disponibles à partir de samedi sur le portail de la province, en plus de ceux qui sont offerts dans les pharmacies et des bureaux de médecin, notamment.

Le gouvernement ontarien compte offrir progressivement une troisième dose à la population générale (12 ans et plus) à partir du début de l'an prochain.