La soirée Au coeur de la vie rendra hommage au personnel hospitalier de l’Estrie

Au cours de cette soirée, des Estriens aux histoires touchantes seront présentés par l'artiste aux multiples facettes, Marc Hervieux. Il s'agit d'une occasion de rendre hommage aux efforts du personnel hospitalier de la région et de souligner la résilience de toutes ces personnes qui luttent contre la maladie physique et mentale.

Des initiatives positives, menées par des gens de l'Estrie, seront mises de l'avant, tels des projets de recherche au Centre mère-enfant ou encore des récits de gens sortis de la toxicomanie grâce au Centre Jean-Patrice-Chiasson.

Il n'y a pas de petits gestes, c'est la somme des gestes qui comptent , affirme Marc Hervieux, qui invite les gens à donner à la Fondation CHUS.

Si une région au complet met l'épaule à la roue, on va réaliser de grandes choses. À la fin de la soirée, on va se dire que c'est impressionnant ce qu'on a fait et on va se dire, j'ai fait partie de ça!

Une citation de :Marc Hervieux, animateur de la dixième édition de Au coeur de la vie