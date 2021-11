COVID-19 : 44 nouvelles infections au Yukon en 48 h, dont 34 à Whitehorse

La transmission communautaire du virus causant la COVID-19 est désormais généralisée à Whitehorse, selon la médecin hygiéniste en chef par intérim du Yukon, Catherine Elliott. Elle a fait cette déclaration par voie de communiqué vendredi soir en expliquant qu'elle est justifiée par le nombre de personnes infectées et le fait qu'elles n'ont aucun lien avec d'autres cas ou lieux d'exposition connus.

Les autorités sanitaires du territoire ont signalé 44 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 entre mercredi midi et vendredi midi. Trente-quatre des personnes nouvellement infectées sont à Whitehorse, cinq à Carmacks et cinq à Watson Lake.

Vu la transmission généralisée du virus dans la communauté de Whitehorse, je presse tous les Yukonnais de porter un masque à l'intérieur et ceux qui ne sont pas vaccinés de limiter leurs rassemblements à six personnes. Une citation de :Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Le Yukon compte actuellement 102 cas actifs d'infection. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le territoire compte 1017 cas d'infection et 10 décès.

La médecin hygiéniste en chef par intérim souligne l'importance pour toute personne qui présente des symptômes de subir un test de dépistage du SRAS-CoV-2.

Les autorités sanitaires signalent qu'une équipe de dépistage rapide sera au Centre récréatif de Carmacks au 121 River Drive, samedi, dimanche et lundi de 10 h à 18 h.

Les habitants de Whitehorse peuvent communiquer avec le centre d'évaluation et de dépistage de la COVID-19 au 867-393-3083.

Ceux qui habitent à l'extérieur de la capitale doivent communiquer avec leur centre de santé communautaire.

Des mesures sanitaires plus importantes que jamais

La Dre Elliott a déclaré qu'il est plus important que jamais pour les Yukonnais de suivre les six recommandations sanitaires et de porter le masque.

Les rassemblements intérieurs doivent se limiter à 20 personnes vaccinées ou à six personnes quand il y a des moins de 12 ans et d'autres personnes non vaccinées dans le groupe.

Le temps est venu de faire appel aux moyens de protection que nous connaissons bien et le moment n'a jamais été plus opportun pour se faire vacciner. Une citation de :Dre Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Tous les Yukonnais nés en 2009 ou après peuvent se faire vacciner en prenant un rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) .

Un avis d'exposition possible a été publié pour le concert d'Halloween du samedi 30 octobre de l'établissement The Local Bar de Whitehorse.