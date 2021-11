Deux candidats derrière l’étude de faisabilité du métro de Québec 21

Lors d’une présentation vendredi en fin de journée, le chef Jean-François Gosselin a présenté l’étude de faisabilité du projet, apposée du sceau de Claude Duplessis, candidat dans Saint-Louis-Sillery.

M. Duplessis a fait parler de lui en début de campagne lorsque des propos climatosceptiques qu’il a tenus ont refait surface.

Cet ingénieur en géologie a collaboré au projet de Québec 21 avant de décider de se lancer en élections sous cette bannière, précise le chef Jean-François Gosselin.

Le candidat du district Le Plateau, Serge Simard, a lui aussi grandement collaboré à l’étude de faisabilité, même avant de se lancer dans la course, selon le chef.

Technologue en génie civil, il a rédigé une maîtrise sur les grands projets d’infrastructures de transports.

D’autres experts ont collaboré avec le parti, comme Roland Couture, un ancien ingénieur à la retraite.

Le sceau sur ce document est signé par le candidat Claude Duplessis. Photo : Radio-Canada

Pas d’expertise en transport collectif

Les experts de Québec 21 n’ont cependant pas d’expertise précise dans la réalisation de projet de transport collectif.

Ce qui ne représente pas un problème pour Jean-François Gosselin. Vous savez, le directeur du bureau de projet du tramway, Daniel Genest, n’a jamais construit de tramway non plus, et personne ne remet en question sa compétence , clame le chef et candidat à la mairie.

M. Gosselin ajoute qu’il existe un plus grand nombre d’experts en métro au Québec puisque ce mode de transport est présent à Montréal, comparativement au tramway, absent du paysage de la province.

Peu ou pas d’expropriation

Avec cette étude, M. Gosselin veut démontrer la crédibilité de son projet de Véhicule automatique léger souterrain électrique (VALSE) et convaincre les électeurs de lui faire confiance.

Vendredi, il a expliqué pourquoi son projet nécessiterait moins d’expropriation que le tramway. Nous allons faire des partenariats avec les promoteurs déjà en place le long du tracé pour qu’ils acceptent d’intégrer une station à leur édifice , souligne-t-il.

Pour les stations où ce type de partenariat n’est pas possible, Québec 21 compte construire des stations à même la voie piétonnière, comme on en voit dans des villes comme New York et Paris.

Cette formule permettrait de diminuer les risques d’expropriations, d’après la formation politique.

Un exemple d'une entrée de station de métro à New York Photo : Flickr / Ken Lund

Moins cher que le tramway

Le projet de métro totalisant 13,5 km reviendrait à coût moins élevé que le tramway.

Avec deux tunnels, qui circulent dans les deux directions, et 17 stations, Québec 21 arrive à une enveloppe de 2,9 milliards de dollars.

En comparaison, les coûts du tramway ont récemment bondi de 600 millions de dollars, faisant grimper la facture à près de 4 milliards de dollars.

Lors de la présentation, vendredi en fin de journée, le chef Jean-François Gosselin a admis que le coût du projet pouvait changer. Mais, son équipe a expliqué comment elle compte faire des économies.

Entre autres, ils arrêteraient la ligne de métro à la Colline parlementaire pour rejoindre le projet de tunnel du gouvernement caquiste. Ce qui diminue le nombre de kilomètres à creuser.

La carte du projet Valse Photo : Québec 21

Rappelons que Québec 21 a présenté cette étude aux journalistes après avoir tenté, en vain, au début de la semaine de convaincre ses adversaires d'être plus transparents quant à leur vision du projet de tramway.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux