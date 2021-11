La Première Nation Musqueam et le Port de Vancouver signent un accord de relations

Après trois ans d'âpres négociations, la Première Nation Musqueam et l'Autorité portuaire Vancouver Fraser ont signé vendredi un accord de relation pour construire une relation basée sur le respect et l’intérêt mutuel, en tenant compte des aspects économiques, sociaux, environnementaux et de gouvernance.

L’accord entérine la consultation obligatoire pour la gestion environnementale et économique de l'entité portuaire, ainsi que la reconnaissance des droits et des titres de la Première Nation Musqueam.

Les deux voisins du delta du fleuve Fraser sont désormais liés, et affirment qu’ils travailleront ensemble sur l'avenir du développement portuaire. Un comité a été créé à cet effet et se réunira régulièrement.

Je pense que c'est l'un des meilleurs accords que j'ai jamais vu. Il va bénéficier non seulement au Musqueam, mais à tout le monde. C’est ce genre d'accord que le Canada doit mettre sur la table, encore et encore et encore, avec les Premières Nations de ce pays. Une citation de :Wendy Grant-John, négociatrice en chef, Première Nation Musqueam.

Un accord similaire avait été trouvé avec l'Aéroport international de Vancouver et les Musqueam.

Selon leur chef, Wayne Sparrow, cette entente devrait aussi créer des opportunités de développement économique pour la Première Nation, des bourses et des programmes de formations, et stimuler les échanges entre prestataires portuaires et la communauté.

Ce n'est pas une proposition effrayante de nous laisser partager la richesse de ce pays. Vous savez, nous partageons les richesses avec vous depuis très, très longtemps et maintenant nous cherchons comment le faire ensemble , a déclaré Wendy Grant-John, la négociatrice en chef de la Première Nation Musqueam.

Nous n'avions pas de relation. Nous ne parlions pas, nous aurions dû savoir [...] que ce que nous avions autorisé n'était pas la bonne chose. Une citation de :Robin Silvester, président, Autorité portuaire Vancouver Fraser

L'accord représente une promesse de travailler ensemble d'une manière qui reflète le respect mutuel et assure que la voix de chacun est traitée de manière égale , a déclaré Robin Silvester, président de l'Autorité portuaire Vancouver Fraser.

Il s’est réjoui que cet accord donne un cadre pour améliorer la collaboration et le dialogue entre ces deux voisins du delta du fleuve Fraser.

Il rappelle enfin que le port est une entité fédérale, et que cet accord reflète la volonté d'Ottawa de promouvoir concrètement la réconciliation.