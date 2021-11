Le vieillissement de la population se poursuit dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s'est particulièrement démarquée dans trois grandes thématiques, soit la démographie, le marché du travail et l'économie ainsi que le tourisme.

Démographie

La majorité des régions du Québec ont vu leur croissance démographique s’accélérer en 2019 et 2020. La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n'y a pas fait exception.

Bien que le rapport ne tienne pas compte des migrations entre régions liées à la crise sanitaire, une croissance soutenue de 0,3 % de la population a été enregistrée.

Comparativement aux années précédentes, il s'agit d'un taux d'accroissement plutôt élevé.

Une mise à jour des données sera faite en janvier (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Par ailleurs, 28,6 % de la population était âgée de 65 ans et plus en 2020. Cette proportion est non seulement la plus élevée des 17 régions administratives du Québec, mais elle est aussi l'une des plus importantes du Canada.

Pour ce qui est des jeunes de moins de 20 ans, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine en comptent une proportion de 16 %, ce qui représente le plus faible taux de la province.

L'âge moyen de la population est maintenant de 48,8 ans. Une fois de plus, il s'agit de la donnée la plus élevée au Québec. En 2001, ce même nombre se situait à 40,9 ans.

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), ce sont les différences des comportements démographiques régionaux, notamment en ce qui a trait à la fécondité, la mortalité et les mouvements migratoires, qui ont conduit à de telles données.

Le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de La Côte-de-Gaspé, Steve Fournier, ne se dit pas surpris de ces statistiques.

On sait que la population est vieillissante, c’est notre réalité et il faut vivre avec. C’est ce qui explique notre pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Une citation de :Steve Fournier, directeur général, CJE Côte-de-Gaspé

Le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de La Côte-de-Gaspé, Steve Fournier. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Avec cette population vieillissante, il faut que les jeunes soient inclus dans notre société et qu’ils prennent la relève des populations plus vieillissantes en emploi. Il va falloir trouver des façons de contrebalancer cette population vieillissante dans nos communautés en accueillant, par exemple, davantage de jeunes ou de personnes qui sont en âge de travailler , explique-t-il.

Marché du travail et économie

La région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a affiché un taux d’emploi de 40,4 % en 2020. Avec une diminution de quatre points par rapport à 2019, il s'agit du taux d'emploi le plus bas.

Toutefois, même s'il est toujours supérieur à la moyenne québécoise, le taux de chômage est demeuré stable par rapport à 2019, avec 13,2 %.

On est une des seules régions où notre taux de chômage est resté stable entre les deux [plus récents] rapports, ce qui est positif. Toutefois, on peut dire que la saisonnalité est une réalité régionale à laquelle on doit faire face , soutient M. Fournier.

De plus, en ce qui concerne l'économie, la majorité des régions ont connu une croissance économique en 2019, dont la Gaspésie et les Îles avec une hausse de 8 %.

Tourisme

En Gaspésie, tout comme aux Îles-de-la-Madeleine, la saison estivale fait grimper les taux d'occupation des établissements d'hébergement en raison de l'arrivée massive de touristes.

Sur le territoire, le taux d’occupation a été de 78,3 % en juillet 2020, de 82,5 % en août et de 60,4 % en septembre.

Les visiteurs ont également pris d'assaut différents terrains de camping. Le nombre de sites loués dans la région a connu une hausse de 7,6 % entre 2019 et 2020.

Avec les informations de Marguerite Morin