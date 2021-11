Déficit anticipé de 17 M$ à la Ville de Winnipeg

Selon les dernières prévisions financières publiées par les responsables des finances, le budget de la Winnipeg Transit devrait également être déficitaire de 9,6 millions de dollars.

Les déficits sont en partie attribués à la pandémie, qui a réduit les recettes et augmenté les dépenses de la plupart des services municipaux.

La Ville dépense également plus que prévu en heures supplémentaires pour le Service d'incendie et d'ambulances. C'est principalement dû à un manque de personnel et aux pensions de retraite plus élevées pour les policiers en vertu d'une décision arbitrale rendue l'an dernier en faveur de l'Association des policiers de Winnipeg.

Habituellement, les déficits prévus à cette période de l'année finissent par être moins importants à la fin de l'année. Or, 2021 pourrait être une année différente, selon le rapport de la Ville.

En raison de l'incertitude liée à la pandémie, cette tendance pourrait ne pas se vérifier pour l'année en cours , écrit Melissa Wensel, directrice des rapports financiers et comptables de la Ville dans son document.

La Ville utilisera son fonds de réserve de stabilisation fiscale pour couvrir le déficit.