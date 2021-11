Les prochains romans James Bond auront une « perspective féministe »

Le premier tome sera publié en septembre 2022. Le fameux espion ne figurera pas dans l’intrigue, qui portera sur une nouvelle génération d’agents 00.

Ian Fleming Publications, la société détentrice des droits littéraires de 007, compte moderniser son personnage mythique, en l’intégrant dans un monde soucieux de questions sociales telles la représentativité.

Je veux apporter une perspective féministe à l’univers officiel [de James Bond] , a affirmé Sherwood en entrevue avec la BBC vendredi. Je veux honorer ce qui s'est passé avant, mais je veux aussi créer quelque chose de nouveau et créer un espace pour que nous y soyons tous des héros ou héroïnes .

Miser sur les personnages féminins

Âgée de 32 ans, Kim Sherwood a remporté le Bath Novel Award en 2016 pour son roman Testament, qui porte sur l’enquête d’une jeune femme confrontée au passé de sa famille hongroise durant l’Holocauste.

Sherwood se donne comme objectif de davantage mettre en lumière les personnages féminins qui gravitent autour de James Bond, comme Miss Moneypenny ou M, dont la complexité psychologique a été parfois négligée dans les adaptations cinématographiques selon elle.

Bond a toujours représenté un symbole impérissable de la Grande-Bretagne parce qu’il est capable de changer avec nous , assure l’écrivaine.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde très différent de celui de Fleming. Et à certains égards, le monde que présentait Fleming dans ses écrits n'existait pas. Il parlait d’un monde somptueux et matérialiste dans lequel la Grande-Bretagne avait une importance majeure sur la scène internationale. Bond a toujours été un fantasme, mais c'est un fantasme qui peut refléter et façonner qui nous sommes. Une citation de :Kim Sherwood

La saga littéraire de James Bond compte une quarantaine de titres officiellement accrédités depuis 1953, écrits par six hommes dont Kingsley Amis, lauréat du prestigieux prix Booker.

La contribution de Sherwood s’inscrit dans la volonté de la société mère d’accorder davantage d’espace aux voix féminines dans le processus créatif.