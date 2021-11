L’éducation en français discutée au Rendez-Vous fransaskois

Le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon, a présenté un rapport sur les taux de réussite scolaire dans les écoles fransaskoises.

Le rapport indique que 80 % des étudiants des écoles fransaskoises atteignent ou dépassent les attentes d’apprentissage en français. Selon le rapport, 96 % des étudiants obtiennent leurs diplômes d'études secondaires en cinq ans, tandis que la moyenne provinciale est de 85 %.

Une nouvelle entente

Le CEFConseil des écoles fransaskoises et l'Association des parents fransaskois (APF) ont dévoilé vendredi un nouveau partenariat.

Les deux organismes comptent mettre sur pied un regroupement nommé Fédération des centres éducatifs à la petite enfance. Ce regroupement aura pour but de préparer les jeunes enfants fransaskois à leur rentrée dans les écoles du CEFConseil des écoles fransaskoises .

La dualité linguistique

La question des programmes d'immersion a également été abordée vendredi. La directrice générale nationale de Canadian Parents for French (CPF), Nicole Thibault, a dit rêver d’un Canada où la dualité linguistique et culturelle serait intégrée à la vie quotidienne. Elle constate d'ailleurs l'engouement pour la dualité linguistique chez plusieurs parents non francophones.

Selon elle, il ne faudrait pas croire que les écoles d’immersion font compétition aux écoles francophones. À son avis, les gens qui ne parlent pas du tout français posent un véritable problème.

Nicole Thibault indique que l'immersion constitue en outre une occasion pour les jeunes de se construire une nouvelle identité.

Ils ne seront jamais des petits francophones, mais on veut qu’ils construisent des identités bilingues.

Avec les informations de Mercia Mooseely et Sasha Teman