Une campagne pour rendre les écoles du Manitoba culturellement adaptées

Le regroupement militant pour l’équité au Manitoba Equity Matters lance une campagne pour que le système d’éducation de la province soit plus inclusif. La coalition, appuyée par 75 groupes issus des communautés minoritaires et autochtones, demande à la province de créer des structures culturellement adaptées pour les élèves.

Elle s’adresse entre autres aux directeurs généraux des divisions scolaires au Manitoba.

Parmi les demandes, la Coalition souhaite que le gouvernement provincial implante le Secrétariat d’équité en éducation et des Bureaux d’équité en éducation à l’intérieur des divisions scolaires.

Le groupe dit également que 600 enseignants autochtones devraient être embauchés dans les écoles de Winnipeg pour que le corps enseignant soit plus représentatif de la communauté desservie.

C’est ce qu’il faut pour les enfants. C’est pour améliorer le sort des enfants issus de communautés minoritaires ou autochtones qui n’atteignent pas tout leur potentiel. Nous avons besoin que ce soit mis en place , explique la co-présidente de Equity Matters, Suni Matthews.

La campagne d’Equity Matters s’inspire d’une initiative similaire dans le district scolaire de Peel en Ontario, soutenue par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford.

Les divisions scolaires de Winnipeg, de Saint-James-Assiniboia et de Louis-Riel ont déjà voté pour une motion soutenant l’initiative de Equity Matters.

La Division scolaire Louis-Riel s’est par la suite officiellement engagée à mettre en place un Bureau d’équité en éducation et des démarches à cette fin sont déjà amorcées.

Il faut voir à diversifier notre population enseignante, notre personnel. C’est de voir au vécu au quotidien dans nos écoles, c’est le perfectionnement du personnel. Quand on pense à l’enseignement, les programmes d’études sont à revoir, c’est la lutte au racisme et à l’inclusion. Les effets de la pandémie nous font voir que les questions d’équité et d’inclusion sont primordiales et on ne peut plus les ignorer , souligne le directeur général de la Division scolaire Louis-Riel, Christian Michalik.

Le directeur général de la Division scolaire Louis-Riel Christian Michalik Photo : Gracieuseté de la Division scolaire Louis-Riel

La campagne est lancée au lendemain de la sortie du rapport du bureau de la protectrice des enfants du Manitoba, qui demande de l’aide pour les jeunes Autochtones.

Une des recommandations est de combler l’écart de réussite scolaire entre les garçons autochtones et non autochtones en travaillant sur une stratégie d’inclusion des Autochtones dans les écoles.

Le rapport met aussi en lumière les écarts de réussite scolaire, non seulement entre les garçons autochtones et non autochtones, mais aussi entre les garçons autochtones et les filles autochtones.

Par courriel, un porte-parole de la province affirme que le ministère de l’Éducation a rencontré les représentants d’Equity Matters. Il affirme que des discussions sont en cours autour du concept de Bureaux d’équité en éducation.

Avec les informations d'Émile Lapointe