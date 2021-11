Légère augmentation de la population du Bas-Saint-Laurent, entre 2019 et 2020

L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié son plus récent portrait statistique des régions. Le Bas-Saint-Laurent a enregistré une légère croissance de sa démographie avec une hausse de 507 habitants, entre juillet 2019 et juillet 2020.

À l'échelle québécoise, la majorité des régions, dont le Bas-Saint-Laurent, ont vu la croissance de leur population s'accélérer de 2019 à 2020. Dans la région, la population a crû de 0,26 %.

À noter que le rapport ne prend pas en compte l'ensemble des migrations entre régions liées à la pandémie puisque l'analyse des données se termine en juillet 2020. Une mise à jour des statistiques doit être faite en janvier 2022.

Âge moyen de la population Âge moyen de la population Région Âge moyen Bas-Saint-Laurent 47 ans Gaspésie 49 ans Côte-Nord 44 ans Moyenne provinciale 42,6 ans

À titre comparatif, en Gaspésie, la population a connu une augmentation de 0,3 % entre 2019 et 2020, alors que celle de la Côte-Nord a enregistré un recul de 0,19 %.

La population du Québec, elle, est estimée à 8 575 000 personnes, soit une augmentation de 73 000 personnes entre juillet 2019 et juillet 2020.

La MRC des Basques a connu un accroissement de sa population. (Archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Certaines MRCMunicipalité régionale de comté ont même réussi à renverser la tendance à la baisse qui affectait leur population depuis des années. C'est notamment le cas de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques, qui a connu un accroissement d'une trentaine d'habitants de 2019 à 2020.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Bertin Denis, indique que certains de ces nouveaux résidents recherchent un changement de mode de vie.

Dans nos programmes, dans nos interventions, on offre un retour à la terre qui, je pense, intéresse plein de monde. La pandémie nous a fait un peu réfléchir à nos conditions [de vie]. Une citation de :Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques

Seule la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie a connu un recul de sa population, pendant la période analysée.

Une cinquantaine de résidents ont quitté cette MRCMunicipalité régionale de comté , pour un total de 20 836 résidents en 2020.

Situation de l'emploi

Le rapport de l'Institut de la statistique du Québec rapporte que de juillet 2019 à juillet 2020, le taux de chômage a augmenté dans toutes les régions, à l’exception de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage s'établissait à 7 %, en 2020, alors que la moyenne québécoise se situe à 8,9 %. Il s'agit d'une progression de quelques points pour le Bas-Saint-Laurent, alors que le taux de chômage était de 5,6 % en 2019.

Aussi, le Bas-Saint-Laurent a vu son taux d’emploi diminuer de 3 points, entre 2019 et 2020, pour se fixer à 52,1 %.

En ce qui a trait aux revenus, le taux de faible revenu s'établit sous la moyenne provinciale à 6,3 %, alors que la moyenne provinciale est de 9,3 %.

Valeur des résidences unifamiliales

La valeur moyenne des résidences unifamiliales au Québec s'établit désormais à environ de 300 000 $.

Ce prix moyen est nettement moins élevé dans les régions plus éloignées et moins populeuses comme la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (139 863 $), la Côte-Nord (156 149 $) et le Bas-Saint-Laurent (160 782 $).

La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale s'établit à près de 161 000 $ au Bas-Saint-Laurent. (Archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

À titre comparatif, la valeur moyenne des résidences unifamiliales situées à Montréal a dépassé le cap des 600 000 $, en 2020.

