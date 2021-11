Des élections retardées à Saint-Bruno et à Saint-Charles-de-Bourget

À Saint-Bruno et Saint-Charles-de-Bourget, les maires et la plupart des conseillers ont été élus sans opposition, mais certains postes sont demeurés vacants.

Les présidents d'élection ont donc dû repousser la date de scrutin et rouvrir la mise en candidature.

Les électeurs du district #4 de Saint-Bruno pourront finalement exercer leur droit de vote, mais trois semaines plus tard, soit le 28 novembre.

Deux candidats se sont présentés lors de la seconde période qui était offerte pour se lancer en politique.

Comme l'explique Philippe Lusinchi, directeur général adjoint de la municipalité, c'est une victoire pour la démocratie. Prenons-le pour une opportunité du citoyen de challenger un peu les conseillers municipaux et de faire valoir l'opinion du peuple , a-t-il dit.

Ainsi, à Saint-Bruno, le maire François Claveau a été réélu sans opposition, tout comme les conseillers sortants Jessica Tremblay et Yvan Thériault. Esther Bouchard, Gaston Juair ainsi que Marc-Olivier Gagné feront leur entrée au conseil municipal sans avoir eu à passer par une élection.

À Saint-Charles-de-Bourget

Le scénario est semblable à Saint-Charles-de-Bourget, mais à cet endroit, il y a trois sièges vacants.

Dans la municipalité de quelque 700 habitants, il a toutefois décidé de repousser le deuxième tour de mise en candidature à plus tard.

On a pensé avec M. le maire que la période des Fêtes, où il va y avoir des rencontres familiales et ainsi de suite, allait intéresser des gens peut-être à plus s'impliquer dans le domaine municipal , a répondu le président de l'élection, Michel Perreault, qui espère que ce délai supplémentaire permettra d'attirer plus de candidats.

La date du scrutin, pour cette municipalité, devrait être le 23 janvier 2022.

Tout comme à Saint-Bruno, le maire Bernard St-Gelais continuera d'occuper son poste, comme le feront les conseillers Marc Lavoie et Jacques Gauthier. Manon Bergeron est une nouvelle élue.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux