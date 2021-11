Le vétéran Etienne Gaudet visite 244 cimetières du Nouveau-Brunswick

Natif de la région de Memramcook, Etienne Gaudet, 51 ans, a pris sa retraite des Forces armées canadiennes en 2018 après en avoir fait partie durant 21 ans.

Il a été déployé en Bosnie, en République centrafricaine et en Afghanistan.

C’est une simple recherche Google qui a déclenché l’étincelle qui a mené à ce projet. Tout a commencé lorsque M. Gaudet, peu après sa retraite de l’armée, a cherché s’il y avait des soldats morts en devoir qui portaient le même nom de famille que lui.

Sur le site du Mémorial virtuel de guerre du Canada, il a découvert Claudin Gaudet, enterré au cimetière de Saint-Thomas-de-Memramcook. Il a appris que ce militaire avait péri dans la tragique explosion d’un navire transportant des explosifs, en 1917 à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Etienne Gaudet a passé la dernière année à effectuer des recherches dans les archives des journaux, à sillonner les routes du Nouveau-Brunswick, et parfois même à s’aventurer dans les bois.

Etienne Gaudet a eu fort à faire pour retrouver la pierre tombale du soldat Arthur McMorris, décédé en 1916. Il a localisé le monument à Shemogue, au Nouveau-Brunswick. Photo : Photo fournie par Etienne Gaudet

La visite des sépultures de certains anciens combattants l’a en effet mené du grand cimetière Fern Hill, à Saint-Jean, jusqu’à des chemins de terre de la Péninsule acadienne.

Il raconte que le monument le plus difficile à trouver fut celui du soldat Arthur McMorris, enterré en 1916 à Shemogue, à 55 km de Moncton.

Ce n’est qu’après une marche d’environ 400 m dans les bois qu’Etienne Gaudet est parvenu à localiser la tombe. Des arbres entourent le site et d’épais buissons le rendent presque impossible à voir.

M. Gaudet a signalé la situation. Selon la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, un inspecteur de l’organisme avait visité le site en 2011 et avait trouvé la pierre tombale du soldat McMorris en bon état, mais un autre inspecteur en 2017 avait été incapable de retrouver le cimetière, à cause de la végétation qui avait poussé.

Catherine Paterson, une porte-parole de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, indique que l’organisme interpelle d’abord les élus locaux lorsque ce genre de situation se produit. Elle dit que des démarches ont été entreprises pour commémorer le soldat McMorris dans un avenir rapproché.

Etienne Gaudet au cimetière de Stilesville, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Etienne Gaudet a documenté son projet en prenant des photos qui enrichissent le Mémorial virtuel de guerre du Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Il explique que c’est par respect pour ces gens qui ont servi leur pays, mais aussi pour permettre aux personnes intéressées de mieux apprendre à leur sujet et de trouver plus facilement leurs lieux de sépulture.

Dans plusieurs cas, les membres décédés n’avaient pas de photo sur le site. Je voulais vraiment faire ma part pour rectifier cela , dit-il.

Le Néo-Brunswickois Lloyd Edward Briggs, membre de l'Aviation royale canadienne, a trouvé la mort le 23 mars 1943 dans l'explosion d'un avion à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Etienne Gaudet souligne que plusieurs des militaires canadiens qui ont péri lors de conflits ou de missions à l’étranger ne sont pas enterrés en Europe ou ailleurs, comme on le croit souvent, mais ici au Nouveau-Brunswick .

Selon Anciens combattants Canada, ces 609 soldats sont morts en devoir dans des circonstances variées. Certains ont été blessés sérieusement ou sont tombés gravement malades lors d’un déploiement à l’étranger et ont été rapatriés au pays, avant de décéder peu après.

D’autres ont trouvé la mort en se portant au secours de leurs compatriotes ici même. Par exemple, l’aviateur-chef Lloyd Edward Briggs, de Moncton, a péri en essayant de rescaper l’équipage d’un avion qui s’est écrasé à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, le 23 mars 1943.

Le bombardier a explosé. Lloyd Briggs, de l’Aviation royale canadienne, avait 29 ans.

La tombe de Lloyd Edward Briggs au cimetière de Stilesville, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Alexandre Silberman

Près de chaque pierre tombale qu’il visite, Etienne Gaudet plante un petit drapeau du Canada.

Le plus difficile pour lui a été de visiter les tombes de six vétérans d’Afghanistan, où il a lui-même été déployé deux fois. Il qualifie ces visites de tragiques et douloureuses .

Le vétéran comptait compléter son projet avant le jour du Souvenir.

Sur les 244 cimetières, il lui en restait récemment une vingtaine à visiter, à Grand Manan et dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

À l’approche des commémorations du jour du Souvenir, le 11 novembre, Etienne Gaudet espère que les Néo-Brunswickois seront encouragés à prendre un instant pour se souvenir des militaires canadiens de leur région qui ont fait l’ultime sacrifice, et de leur rendre l’hommage qu’ils méritent.