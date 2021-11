Langues officielles : les francophones du pays ont de grandes attentes

Ça fait plusieurs années que nous n’avons pas eu de ministres issus des communautés francophones et acadiennes du Canada , se réjouit Liane Roy, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ( FCFAFédération des communautés francophones et acadienne ).

Au-delà de ce symbole, l’organisme demande à la ministre de prendre en compte certaines recommandations oubliées par sa prédécesseure dans son projet de loi. Il y avait beaucoup de bons éléments, mais pour nous, on aimerait quand même certains amendements parce qu’on trouve que la loi ne va pas assez loin , indique-t-elle.

Liane Roy est la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Photo : Radio-Canada / Contribution

La FCFAFédération des communautés francophones et acadienne demande d'abord à ce que le commissaire aux Langues officielles ait davantage de pouvoir afin qu'il soit en mesure d'émettre des ordonnances et de donner des sanctions aux entreprises qui refusent de se plier à la loi.

Mme Roy croit qu’on ne devrait pas accepter que des gens unilingues anglophones aient des postes de direction dans des institutions fédérales, s’ils ne font pas d’efforts concrets pour apprendre le français.

Il faut vraiment revoir la manière dont on fait les choses et ça presse. On a besoin d’un message fort sur le statut du français. Une citation de :Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada

« Sinon, les institutions fédérales comme Air Canada vont continuer à bafouer les droits des francophones », lance-t-elle en faisant référence à la récente polémique autour du PDGprésident-directeur général unilingue d'Air Canada, Michael Rousseau, qui s’est félicité d'avoir pu vivre à Montréal sans parler français.

L'importance du respect du bilinguisme

C'est une opinion que partage le directeur général de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), Richard Kempler. Il importe que les sociétés qui sont le symbole de notre pays soient des sociétés qui soient à la pointe en matière de respect du bilinguisme , indique-t-il en entrevue.

À la FGAFédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario , les priorités se résument ainsi : augmenter la visibilité du français, l’utilisation du français en entreprise et le bassin de main-d'œuvre francophone. Une fois que ce sera fait, M. Kempler estime qu'il y aura un véritable effet d'entraînement du côté des entreprises privées. Elles se mettront selon lui à adopter et imiter les mêmes mesures qui se font au niveau des très grandes entreprises .

Une enseigne uniquement en anglais au centre-ville d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Si le projet de loi est repris tel qu’il a été présenté, nous ne pouvons que saluer l’objectif qui d'abord vise à maintenir un véritable équilibre en matière linguistique [...], mais aussi de donner un incitatif pour que les entreprises de compétences fédérales soient effectivement bilingues. Une citation de :Richard Kempler, directeur général de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario

M. Kempler s'est aussi dit très heureux de la nomination de Mme Petitpas Taylor puisqu'elle est une représentante de la seule province bilingue au pays et qu'elle connaît donc très bien les enjeux .

Un engagement clair envers l'éducation

De son côté, le directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Jean Léger s'est dit satisfait de voir que la nouvelle ministre avait déjà un fort engagement à l'endroit du secteur postsecondaire francophone .

Je crois qu’il y a beaucoup de travail à faire pour augmenter l’offre postsecondaire en français à l'extérieur du Québec, explique-t-il en entrevue. Il donne en exemple les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le territoire du Nunavut, qui ne comptent ni école secondaire ni cégep francophone.

Pavillon McMahon du Campus Saint-Jean à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Avec un appui additionnel du gouvernement fédéral, ça permettrait à nos jeunes d’avoir un accès qui est acceptable. Une citation de :Jean Léger, directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada

Il ajoute aussi que c'est un combat qui n'est pas gagné dans les provinces où la place du français est toujours à refaire, en Alberta, en Saskatchewan et à l'Ile-du-Prince-Edward. Il soutient que l'offre collégiale en français y est minime .

Selon ce dernier, le secteur postsecondaire est un secteur clé pour prévenir l’assimilation . Quand on est éduqué dans une langue, on risque moins de la perdre , conclut-il.

