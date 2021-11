Possibles accusations au civil contre le vice-amiral Haydn Edmundson

Stéphanie Viau, membre des Forces canadiennes à la retraite, a rendu publiques ses allégations à l’égard du haut gradé en mars dernier.

Mme Viau a allégué qu'elle était une jeune intendante de 19 ans dans la marine lorsque M. Edmundson, un supérieur et lieutenant-commandant en 1991, aurait commencé à lui exposer ses parties génitales à bord d'un navire de la marine déployé dans l'océan Pacifique pour un exercice.

Mme Viau a fait savoir que M. Edmundson l'avait violée à bord du NCSM Provider au début de novembre 1991, alors que le navire était amarré à Pearl Harbour, à Hawaï.

Son avocat, Paul Champ, a déclaré qu'il avait appris le 21 octobre que la police militaire avait rassemblé ce qu'elle estime être suffisant pour qu'un procureur puisse examiner s'il y a lieu de porter des accusations contre M. Edmundson.

Selon Me Champ, c'est un signe que les enquêteurs ont trouvé les preuves sérieuses et crédibles .

M. Edmundson a nié les allégations dont il fait l’objet et a affirmé qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles non consensuelles avec quiconque . Son avocat n'a pas encore répondu à la demande d’entrevue de CBC.

Haydn Edmundson a été mis en congé payé, puis remplacé en tant que commandant responsable des ressources humaines de l’armée lorsque les allégations le visant ont été révélées.

À l'époque, son avocat, Brian Greenspan, avait déploré que M. Edmundson ait été remplacé dans ses fonctions sans avoir eu l'occasion de répondre de manière appropriée et de se défendre contre des allégations non vérifiées qu'il nie catégoriquement et sans équivoque .

Depuis février 2021, 11 hauts dirigeants militaires canadiens, en fonction ou non, ont été écartés, ont fait l'objet d'une enquête ou ont été contraints de prendre leur retraite de certains des postes les plus élevés des forces armées.

La nouvelle ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé jeudi sa décision de transférer les cas militaires d'inconduite sexuelle au système de justice civile.

Avec les informations de CBC