Déplacement de bénéficiaires du Noble Âge : le CIUSSS se dit sensible à la situation

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme être « bien au fait et extrêmement sensible aux impacts que peut représenter le déplacement de personnes vulnérables pour elles-mêmes et pour leurs familles », dans le dossier du déménagement possible d’une quinzaine de bénéficiaires du complexe Le Noble Âge de l’arrondissement de Jonquière vers le Saint-Jude d’Alma.

On apprenait jeudi qu’il aurait récemment résilié une entente qui permettait au complexe Le Noble Âge d'accueillir cette quinzaine de bénéficiaires ayant tous des besoins particuliers au chapitre des soins de santé. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a fait parvenir une déclaration écrite aux médias en fin d’après-midi vendredi pour expliquer qu’il a la responsabilité exclusive du placement et du déplacement des usagers, en vertu de la loi et des ententes.

Il y rappelle également que les normes auxquelles le Noble Âge doit se soumettre sont celles qui sont exigées pour toutes les ressources intermédiaires, sans exception . La résidence pour aînés est sous accompagnement du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux depuis plus de deux semaines en raison de problèmes de gestion.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux indique que la décision de déplacer des usagers survient en dernier recours et est prise dans le but d’assurer d’abord et avant tout leur bien-être, leur santé et leur sécurité .

Notre priorité est de soutenir et d'accompagner les usagers concernés par la fin de cette entente et leurs proches. Nous déployons tous les moyens nécessaires pour que la transition puisse se dérouler de façon sécuritaire et avec le moins d'impacts possible pour ces personnes , est-il indiqué dans la déclaration du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le transfert d’usagers à la résidence Le Saint-Jude d’Alma inquiète les proches des bénéficiaires. Une femme dont la belle-mère pourrait être déplacée a dit craindre qu’elle ressente de l’anxiété et perde des facultés cognitives. Dans un témoignage anonyme livré à Radio-Canada, elle exprimait aussi sa peur que la femme soit privée de son réseau social si elle se retrouve à Alma.