Voici pourquoi les levers de soleil sont si beaux en Alberta en ce moment

Si vous êtes dans le sud de l'Alberta et que vous vous êtes levé tôt ces derniers jours, vous avez peut-être eu la chance de contempler un lever de soleil. Des couleurs magiques parfois vives et animées ont offert certains des plus beaux levers et couchers de soleil vus depuis longtemps dans le secteur.

L'automne a tendance à être une saison où l’on peut apercevoir des levers et couchers de soleil spectaculaire dans le sud de l'Alberta, selon le journaliste Kyle Brittain de la chaîne canadienne spécialisée dans l'information météorologique, The Weather Network.

Un récent lever de soleil à Calgary. Photo : Christine Boyd

La forme du terrain

Vous pouvez voir de magnifiques levers et couchers de soleil dans toutes les régions du monde, mais la raison pour laquelle nous en obtenons autant dans le sud de l'Alberta c’est le terrain, [...] à cause des chinooks que nous obtenons des rocheuses qui se situent à notre ouest , explique-t-il.

Chinook Les chinooks prennent naissance lorsqu’un vent dominant puissant rencontre une chaîne de montagnes perpendiculaire à sa direction. L’air humide s’élève alors, ce qui provoque la formation de nuages et de précipitations sur le versant exposé au vent. L’air descendant de l’autre côté se réchauffe et s’assèche en dévalant le versant abrité (sous le vent) des montagnes. Source : Environnement et Changement climatique Canada

Le courant-jet, des vents relativement forts concentrés dans une bande étroite de la haute atmosphère, se renforce en raison d'une augmentation du contraste de température à travers le continent.

La lumière du soleil est reflétée par les nuages. Photo : @dawnste79109120/Twitter

Ce courant-jet a tendance à se déplacer vers le sud et traverse les Rocheuses. Chaque fois que le vent d'ouest et sud-ouest traverse les Rocheuses, les conditions du chinook sont réunies. Dans ce cas-là, vous aurez tendance à voir ces levers et couchers de soleil spectaculaires , dit-il.

Un Chinook crée une arche de couverture nuageuse et ainsi au lever et au coucher du soleil, la lumière du soleil nous provient d'en dessous des nuages, selon Kyle Brittain.

Pourquoi les couleurs sont-elles si riches?

La lumière du soleil apparaît généralement blanche, mais elle existe sur un large spectre de couleurs avec différentes longueurs d'onde.

Lever de soleil à Spruce Grove le 2 novembre. Le matin et en soirée, le soleil brille à travers une tranche beaucoup plus épaisse de l'atmosphère ce qui nous permet de voir les couleurs aux longueurs d'ondes plus courtes comme le bleu. Photo : Radio-Canada

Vous avez les lumières bleues, les couleurs plus froides, qui ont des longueurs d'onde plus courtes. Les couleurs plus chaudes ont des longueurs d'onde plus longues. Pendant la journée, une grande partie de cette lumière bleue à petite longueur d'onde a tendance à disperser les petites particules de matière et les gaz dans l'atmosphère , décrit-il.

Tôt le matin ou en soirée, le soleil brille à travers une tranche beaucoup plus épaisse de l'atmosphère, il interagit avec encore plus de particules, de molécules de gaz, et c’est cela qui permet les couleurs rouges et orange », explique-t-il.

Un lever de soleil le 4 novembre dans le nord-ouest de Calgary. Comme les nuages sont à six kilomètres ou plus du sol, les levers et couchers de soleil durent aussi plus longtemps. Photo : Tab Gangopadhyay

De plus, les nuages sont à environ six kilomètres de hauteur, peut-être plus haut même, ce qui permet des levers de soleil d’une durée plus longue. Le soleil brille en dessous des nuages pendant 20 ou 30 minutes et il change de teinte, de rouge, à orange, à jaune , développe le journaliste et chasseur de tempête Kyle Brittain.

Avec les informations de David Bell