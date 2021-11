Une nouvelle offre d’hébergement au Village historique de Val-Jalbert en 2022

Ces chalets s'ajoutent aux 24 chambres d’hôtel, aux emplacements de camping et aux mini-chalets de type prêt-à-camper déjà offerts à la clientèle.

On sent une tendance au niveau de ce type de produit-là qui est beaucoup arrivée avec la pandémie. Les gens ont besoin de se retrouver dans leur petite bulle. On arrive avec un quatrième type d'hébergement avec un cachet particulier, une architecture particulière , explique le directeur général du Village historique de Val-Jalbert, Patrick Savard.

Le directeur aux infrastructures et aux bâtiments, Éric Corbin, le coordonnateur ventes et marketing, Charles Desbiens, et le directeur général, Patrick Savard, sont fiers de cette nouvelle offre d’hébergement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Avant même que le chantier de construction ne soit terminé, les gestionnaires du Village historique de Val-Jalbert savent déjà que le produit est attendu.

On a des réservations, des demandes de réservation constamment, parce que les gens on leur en a parlé en 2019, donc ils nous demandent : "Quand est-ce que ça va être prêt, quand est-ce que ça va être prêt?" Il y a vraiment un engouement, la clientèle a très hâte, tant dans le business to business que les clients particuliers , confie avec enthousiasme le coordonnateur du marketing et aux ventes, Charles Desbiens.

Et d'autres projets sont sur la planche à dessin.

Val-Jalbert a un grand potentiel de développement. Il y a beaucoup d'idées encore qui sont sur la table pour mettre en valeur le patrimoine, la culture, l'histoire de Val-Jalbert. On en a pour plusieurs années devant nous , de souligner le directeur général.

Conception unique

Deux types de chalet seront proposés aux visiteurs. Le premier offrira une chambre et un divan-lit pouvant héberger quatre personnes. Le deuxième pourra accueillir six personnes grâce à deux chambres et un divan-lit. Tous les éléments de conception des chalets ont été réfléchis, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Dans chaque chalet, on retrouve une immense fenêtre dans la pièce commune avec vue sur le lac Saint-Jean. Des matériaux nobles ont été utilisés dans la construction de manière à rappeler certains éléments d’architecture des maisons du village historique. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le meilleur exemple, c'est ce mur fenêtre-là qui est gigantesque, qui va vraiment donner un beau point de vue à l'extérieur , souligne le coordonnateur ventes et marketing, Charles Desbiens.

Les chalets ont d’ailleurs été construits sur des pilotis afin de maximiser les points de vue des clients sur le lac Saint-Jean. Le revêtement extérieur de même que le toit ont été réalisés avec des matériaux pour rappeler ceux utilisés dans les maisons historiques du village.

On a choisi un matériau noble comme le bois. On retrouve aussi le même type de tôle à baguette que l'on retrouve sur nos maisons , ajoute Charles Desbiens.

Les chalets seront complétés d'ici Noël. Au printemps prochain, ce sera au tour de l'aménagement paysager d’être complété. La location doit débuter à l'été 2022.