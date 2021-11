Mise sous tutelle réclamée à Danville

Rien ne va plus à l’Hôtel de Ville de Danville, alors que la Municipalité accuse un important retard quant au dépôt de ses états financiers. Radio-Canada a appris qu’une demande de mise sous tutelle a même été acheminée au ministère des Affaires municipales avant le déclenchement des élections.

Depuis quelques mois, le climat de la politique municipale est qualifié par certains de malsain . Le conseil sortant était divisé alors que certains votes se concluaient à trois élus contre trois depuis la démission du septième conseiller.

Mais ce n’est pas uniquement l’ambiance de travail qui préoccupe. La Municipalité n’a toujours pas déposé ses états financiers des trois dernières années, ce qui constitue une infraction à loi. Elle doit en principe le faire chaque année.

Le ministère des Affaires municipales a répondu à Radio-Canada par courriel qu’il privilégie une approche basée sur la collaboration et l’accompagnement plutôt qu’une approche coercitive dans ces cas de figure.

Demande de mise sous tutelle envoyée par des élus

Selon la direction générale de la municipalité, les états financiers pourraient être déposés d’ici le début de l’année 2022. Ils sont actuellement au bureau des vérificateurs comptables pour production .

Radio-Canada a pu obtenir la confirmation qu’une demande de mise sous tutelle a été envoyée au ministère des Affaires municipales par certains élus, quelques semaines avant le déclenchement des élections.

Nous ne donnerons pas suite à votre demande de tutelle de la Ville de Danville. Une citation de :Extrait d’un courriel de la Direction régionale de l’Estrie envoyé aux demandeurs

Dans une réponse écrite datée du 8 octobre dont nous avons pu avoir une copie, le responsable régional du ministère des Affaires municipales refuse de donner suite à la demande. La situation actuelle, tant administrative que politique, ne justifie pas l’utilisation de ce pouvoir d’exception du gouvernement utilisé dans de graves circonstances , peut-on lire dans le courriel.

Le Ministère n’avait pas encore répondu favorablement à notre demande d’entrevue envoyée le 4 novembre avant de mettre en ligne cet article.

Faire le saut en politique dans un contexte trouble

J’avais le goût de m’impliquer parce que c’est vrai qu’on était de plus en plus inquiète de la situation , témoigne la candidate à la mairie Martine Satre.

La copropriétaire de l’Espace du Carmel, une résidence touristique à Danville, a décidé de se présenter à la mairie pour mettre fin à l'hémorragie. C’est un peu symbolique aussi, trois années sans états financiers complétés, ça crée une angoisse chez les gens , mentionne Mme Satre.

Le sentiment qu’on a, c’est qu’à Danville on pourrait faire bien plus si les opérations de base étaient complétées. Une citation de :Martine Satre, candidate à la mairie de Danville

Le retard dans les états financiers a des impacts concrets. Selon la nouvelle directrice générale en poste depuis cet été, certaines sommes dont pourrait bénéficier la municipalité sont retenues par le gouvernement du Québec. La Ville n’était pas en mesure de chiffrer l’ampleur des sommes en jeu.

Deux conseillères tentent de faire le saut à la mairie

Les deux autres candidates à la mairie, Nathalie Boissé et Ginette Pinard, qui étaient conseillères municipales lors du dernier mandat, se disent conscientes de l’urgence de la situation.

Elles promettent toutes les deux d’embaucher du personnel, dont une responsable aux finances. On a besoin de mettre en place une structure administrative solide, souligne la candidate Ginette Pinard. Mon vœu serait aussi d’avoir un contremaître aux travaux publics.

Il y a beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de travail a été fait. Une citation de :Ginette Pinard, candidate à la mairie

Nathalie Boissé souhaiterait quant à elle un directeur des travaux publics. Ma priorité c’est le redressement et l’embauche d’une directrice aux finances, a-t-elle déclaré en entrevue. Un directeur des travaux publics serait selon moi, et ce sera à discuter avec les élus, pour s’assurer d’avoir quelqu’un qui s’occupe des appels d’offres, de nos employés.

Quelle est la cause de la situation?

Comment la municipalité en est-elle arrivée à une situation si problématique? Le maire sortant Michel Plourde, qui a accepté de répondre à nos questions au téléphone, affirme avoir sonné l’alarme dès 2019.

Il a précisé que les états financiers sont sous la responsabilité de la direction générale et non de la mairie. De 2013 à 2017, j’étais aussi maire et les états financiers se sont faits , a-t-il précisé.

Selon lui, certains élus à la table du conseil ont choisi le statu quo , plutôt que de prendre des décisions qui auraient pu contribuer à régler la situation. Invité à réagir à certaines critiques formulées concernant son comportement, il répond qu’il préfère regarder l’avenir de façon positive .

Le maire sortant se présente au poste de conseiller municipal.

Regarder en avant

Quoi qu’il en soit, la candidate Martine Satre estime que le climat du précédent conseil n’aidait en rien à la préparation d’une sortie de crise. Je me suis tenue très du loin du conseil de ville depuis des années entre autres pour cela, explique-t-elle. Cette espèce de goût de la polarisation ne mène nulle part.

Les trois candidates veulent toutes tourner la page sur le passé. Pour ma part, c’est du passé , souligne Mme Satre. Faut regarder en avant , ont toutes deux mentionné Nathalie Boissé et Ginette Pinard.

Faut toujours regarder en avant, comme quand on conduit une voiture. On peut regarder dans le rétroviseur pour avoir une référence, mais on va de l’avant. Une citation de :Nathalie Boissé, candidate à la mairie

Elles jugent toutes être en mesure de ramener l’harmonie au conseil. Je suis enseignante en musique, je considère que je peux être une très bonne chef d’orchestre pour pouvoir arrimer les gens , mentionne Mme Boissé.

Ginette Pinard met quant à elle de l’avant sa formation en administration et finance. J’ai fait une douzaine d’années comme chargée de projet et je gérais des budgets de 5 à 6 millions par année, explique Mme Pinard. J’ai à cœur Danville et ses citoyens.

Mme Satre mise quant à elle sur le fait qu’elle n’ait pas été impliquée dans les décisions antérieures. Je vis ici depuis 1987 et les citoyens de Danville savent que j’ai toujours œuvré en tenant compte de mon entourage , précise-t-elle.

Les trois candidates ne se font pas d'illusion. Si elles sont élues dimanche, elles s'attendent à mettre les bouchées doubles pour régler certains dossiers en retard.