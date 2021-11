Le tricot en groupe, une tendance qui est là pour de bon

Le tricot est revenu à la mode, il y a quelques années, parmi des jeunes qui ont découvert un moyen de créer et de porter des vêtements uniques. Et, si des sceptiques y voyaient une tendance passagère, le nombre croissant d'adeptes de groupes de tricot prouve que l'attrait pour ce loisir persiste et permet même de créer un esprit communautaire.