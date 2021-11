Deux candidats à la mairie de Saint-Antonin

Les deux candidats se font la lutte dans un contexte où de nombreux projets actuellement en cours au sein de la municipalité. La construction d'une nouvelle école et d'un nouveau centre de la petite enfance ( CPECentre de la petite enfance ), mais aussi la transformation de l'église en centre multifonctionnel font partie des dossiers chauds.

C'est sans compter que Saint-Antonin tente actuellement d'obtenir le statut de Ville, qu'elle pourrait se voir attribuer sous peu.

Concernant le projet d'école, le maire sortant Michel Nadeau, qui brigue un 3ème mandat, explique que le dossier est urgent. Il a été déposé au ministère de l'Éducation et la Municipalité est en attente d'une rencontre avec le bureau du ministre, Jean-François Roberge, pour parler du plan.

On est déjà en manque de locaux actuellement. C'est urgent. On ne peut pas attendre quatre ou cinq ans; c'est primordial qu'on s'occupe de ça Une citation de :Michel Nadeau, maire sortant de Saint-Antonin

Michel Nadeau se présente pour la troisième fois consécutive au poste de maire de Saint-Antonin. Photo : Gracieuseté : Michel Nadeau

Son adversaire juge aussi qu'il faut aller de l'avant avec le projet car la municipalité est grandissante. Toutefois, Denis Fortin est plus modéré dans ses propos. La construction, ce n'est pas nous qui la faisons. C'est le ministère et le Centre de services scolaire (CSS) qui décident. C'est la même chose pour le CPECentre de la petite enfance . On appuie, mais on ne décide pas , explique l'ex-conseiller municipal.

La transformation de l'église

Il y a un mois, la Municipalité a eu de nouveaux plans concernant l'aménagement d'un centre multifonctionnel qui pourrait être fait dans le bâtiment. Michel Nadeau affirme que des discussions auront lieu en janvier ou en février 2022, avec le conseil de Fabrique et la population autour du projet.

Denis Fortin confirme que la Municipalité doit envisager ces travaux dans l'église, mais pas à tout prix; il souhaite d'abord que le conseil municipal analyse les coûts. Il estime que d'autres pistes de travail sont à étudier.

Le statut de Ville

La Municipalité est encore dans l'attente de la réponse du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en ce qui a trait à sa demande pour obtenir le statut de Ville. Cela dit, Michel Nadeau pense que des développements surviendront après les élections municipales. Il est très optimiste quant au nouveau statut que pourrait avoir Saint-Antonin.

Un commerce qui faire affaire avec une franchise aimera mieux s'installer dans une Ville. (...) Et puis, on aura accès à des subventions. C'est un gros avantage pour notre municipalité. explique le maire sortant.

Denis Fortin affiche une certaine prudence quant au futur statut de la Municipalité. Il reconnaît ne pas être très au fait du dossier, mais craint un coût supplémentaire pour les citoyens, notamment en ce qui a trait à des embauches supplémentaires pour assurer la gestion . Concernant la possibilité d'avoir accès à de nouvelles subventions, il estime que les aides gouvernementales sont généralement insuffisantes et que, de toutes façons, ce sont toujours les citoyens qui paient la balance .

Je pense qu'on est capable de rester une municipalité. Une citation de :Denis Fortin, candidat à la mairie de Saint-Antonin

Denis Fortin se présente au poste de maire de Saint-Antonin. Photo : Gracieuseté : infodimanche.com / Andréanne Lebel

Denis Fortin ajoute qu'il veut travailler au développement à long terme de la municipalité. On va s’organiser pour faire avec des promoteurs et des contracteurs. C’est une vision de 5, 10, 15 ans d’avance. Commerciale, industrielle, résidentielle , ajoute l'aspirant au poste de maire.

Les deux candidats seront présents au bureau de vote à l'école Lanouette de Saint-Antonin, dimanche 7 novembre à partir de 19h30, pour avoir accès aux résultats du scrutin.