Saga de la famille Rogers : le tribunal donne raison à Edward Rogers

Ce fils du fondateur de Rogers Communications, Ted Rogers, peut donc réintégrer ses fonctions de président du conseil d'administration de la compagnie.

Le conflit au sein de la famille Rogers a débuté en septembre, lorsqu'Edward a voulu faire renvoyer le président-directeur général de la compagnie, Joe Natale, malgré l’opposition de sa mère, Loretta Rogers, et de ses sœurs, Melinda Rogers-Hixon et Martha Rogers.

Après cet échec, Edward Rogers a été évincé de son poste de président du conseil d’administration. Cependant, en tant que président de la fiducie de contrôle de Rogers, qui détient 97 % des actions avec droite de vote de l’entreprise, il a répliqué en renvoyant cinq administrateurs afin de les remplacer par des personnes de son choix sans tenir d’assemblée des actionnaires.

Sa mère, ses sœurs et d'autres associés estiment que ce nouveau conseil d'administration est illégitime.

Nous sommes très déçus par la décision de la cour, qui représente une gifle pour la bonne gouvernance et les droits des actionnaires et qui, en permettant de renvoyer d’un trait de plume des administrateurs indépendants, crée un précédent dangereux pour les marchés financiers au Canada , expliquent Martha, Melinda et Loretta dans une déclaration écrite.

Une décision peu surprenante

Selon le professeur de droit Camden Hutchison, de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), la décision du tribunal n’est pas surprenante, vu la proportion d’actions avec droite de vote détenues par Edward Rogers.

Les avocats de Rogers Communications ont soutenu qu’Edward n’a pas suivi le bon protocole en remplaçant unilatéralement les membres du conseil d’administration et en ne considérant pas les souhaits des actionnaires sans droit de vote.

Ce n’est pas un argument juridique , affirme M. Hutchison.

Les avocats de la compagnie ont demandé à la juge Fitzpatrick, vendredi, de suspendre son jugement le temps qu’ils interjettent appel, mais elle a refusé cette requête.

Les audiences ont eu lieu en Colombie-Britannique puisque c'est dans cette province qu'est constituée la société torontoise.

Avec des informations de Pete Evans