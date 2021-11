Les agences de voyages de plus en plus occupées à répondre aux questions des voyageurs

Les gens ont vraiment le goût de partir. On sent aussi que pour les gens, c'est un baume présentement. On s'en sort, [mais] on n'est pas totalement sortis , indique Annick de Courval, la propriétaire du Club Voyages Inter-Monde, à Rimouski.

La directrice des finances chez Vacances Inter à Sept-Îles, Yolande Noël, indique pour sa part que les appels ont augmenté, mais que beaucoup de clients contactent l'agence pour une demande d'annulation.

Tests de dépistage obligatoires

Certaines familles préfèrent annulent leur réservation de voyage à l'étranger en raison des exigences en matière de tests de dépistage de la COVID-19 à leur retour au pays. Le Canada exige un résultat de test de dépistage de la COVID-19 négatif à ceux qui souhaitent franchir la frontière ou les tourniquets des douanes.

Présentement, pour les voyageurs, c'est le fameux test PCR dans les 72 heures précédant le retour. C'est ce test-là qui fait craindre à plusieurs voyageurs. Une citation de :Moscou Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec

Les frais pour passer ce test PCR varient entre 100 et 300 dollars. Si un voyageur reçoit un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, il doit effectuer une quarantaine avant de revenir au Canada, à ses frais.

La plupart des voyages à l'extérieur du Canada nécessitent désormais un test COVID-19 négatif. (Archives) Photo : Radio-Canada / Judy Trinh

Par ailleurs, avant d'accueillir des visiteurs, certains pays exigent un test antigénique, qui coûtent entre 50 et 75 dollars, pour dépister la COVID-19.

Pour une famille de quatre personnes, ces mesures préventives ajoutent environ 1000 dollars de plus à la facture de leur voyage.

Des assurances COVID-19 voient le jour

Par contre, des initiatives voient le jour pour faciliter les déplacements.

Des agences de voyages offrent désormais des assurances pour la COVID-19, qui comprennent la couverture de la quarantaine à l'étranger.

Les voyageurs peuvent également se procurer une trousse de dépistage à apporter avec soi en voyage.

Toutefois, l'incertitude qui entoure les restrictions de voyage demeure.

C'est difficile à suivre, et c'est difficile d'avoir toute la vérité, juste la vérité. Je dis souvent aux clients "malheureusement, je dis ça aujourd'hui", mais il est possible que dans un mois, vous disiez, "Annick nous a conté toute une belle menterie" , soutient Annick de Courval.

Les voyageurs de plus en plus nombreux à quitter le pays

Néanmoins, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à vouloir repartir à l'étranger.

On a 15 000 voyageurs par semaine, mais quand on pense que c'était 60 000 voyageurs par jour, c'est là qu'on voit que la pandémie a réellement eu un impact majeur sur les voyages , poursuit Moscou Côté de l'Association des agents de voyage du Québec.

Les agences de voyages recommandent de réserver tôt pour éviter des prix exorbitants, considérant que la demande commence à surpasser l'offre des transporteurs aériens.

D'après les informations de Shanelle Guérin