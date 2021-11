Dr Bonnier-Viger parmi les finalistes du Prix rayonnement du Collège des médecins

Cette récompense est livrée à un professionnel de la santé qui se démarque par son impact positif et son engagement auprès de sa région, tout en faisant rayonner les valeurs qui se rattachent à sa profession.

Bien qu'il ne soit pas reparti avec le prix, Dr Yv Bonnier-Viger confie ressentir une grande fierté.

C’est un honneur de se retrouver [nommé], d’autant plus que c’est une nomination qui a été suggérée par une équipe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Je pense que c’est un honneur que je dois partager avec toute mon équipe de santé publique, mais aussi avec celle [des] CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et des Îles. J’en suis fier et j’en suis heureux , lance-t-il.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Chantal Duguay, soulignait il y a quelques jours que les Gaspésiens sont privilégiés d'avoir le Dr Bonnier-Viger comme directeur de la santé publique, et ce, surtout en contexte de pandémie.

Je pense qu’il a su gérer et aller chercher la confiance des Gaspésiens. Je pense aussi qu'ils ont écouté les mesures parce que Dr Bonnier-Viger savait comment demander à la population l'adhésion aux mesures , affirmait-elle.

Chantal Duguay, présidente-directrice générale, CISSS de la Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Par ailleurs, dans un communiqué, l'organisation a tenu à mentionner qu'il est un grand vulgarisateur, à l’écoute et au service de sa population .

Dr Bonnier Viger s’implique depuis plus de 50 ans auprès des communautés avec lesquelles il cohabite, toujours en portant une attention particulière aux gens les plus vulnérables. Au cours de la pandémie, il a su se démarquer encore une fois par sa volonté de faire la différence par des actes concrets, sa crédibilité et sa disponibilité, mais c’est surtout grâce à sa rigueur et son calme olympien qu’il a su gagner la confiance des Gaspésiens , peut-on lire.

La docteure Caroline Quach-Thanh, bien connue du public depuis le début de la crise sanitaire, est repartie avec le prix.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois