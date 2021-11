Une aide de 38 500 $ remise au Partage Saint-François

Depuis septembre, c'est la troisième fois que le Partage Saint-François est forcé de fermer ses portes en raison d'un manque de personnel de nuit. L'organisme qui vient en aide aux itinérants de la région de Sherbrooke n'avait jamais eu de rupture de services en 40 ans.

C'est la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, qui a demandé l'aide financière des députés caquistes de Richmond, Mégantic, Orford, Brome-Missisquoi, ainsi que celle de cinq ministres. Ces derniers ont pigé dans leur budget annuel dédié à l'action bénévole pour remettre au Partage Saint-François un montant total de 38 500 $.

C'est une aide qui est ponctuelle, je comprends que ça ne résout pas le problème. Une citation de :Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Mais ça va aider l'organisme quand même, à pouvoir avoir des sommes pour aider la formation, s'il y a des gens qui se présentent, pour répondre au besoin de main-d'œuvre , explique Geneviève Hébert.

La députée de Saint-François dit miser sur le plan d’action en itinérance qui a été présenté par le gouvernement de la CAQ en octobre dernier. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé qu'une somme de 280 millions $ serait distribuée auprès d'organismes venant en aide aux itinérants.

Je sais que présentement, il y a du travail qui se fait pour la répartition, sur cinq ans, il y a une aide qui va venir et qui va sûrement aider à résoudre une partie du problème. Pour le moment, l'action qu'on pouvait porter, les élus de la région, c'est d'offrir une aide ponctuelle , ajoute Geneviève Hébert.

Christine Labrie souhaite une solution durable

Pour la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, c'est une bonne chose que les autres députés de la région se mobilisent. Mais une aide ponctuelle, ça ne représente pas une solution durable pour le problème. La raison pour laquelle ils ferment, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'aide ponctuelle financière, c'est parce qu'ils n'ont pas les salaires concurrentiels pour retenir leur main-d'œuvre, déplore Christine Labrie. Je ne sais pas si les montants que ma collègue a récoltés vont leur permettre de recruter le personnel nécessaire.

De plus, d'après la députée de Sherbrooke, le plan du ministre Carmant comporte plusieurs enveloppes différentes. Une très faible proportion du montant total va pouvoir servir à consolider les services existants. C'est quelques dizaines de millions sur le lot, pour l'ensemble du Québec sur cinq ans.

Madame Labrie accueille l'initiative du gouvernement, mais les fonds risquent encore de se faire attendre plusieurs mois avant de se rendre aux organismes dans le besoin. D'ici là, elle suggère de créer une halte de chaleur à Sherbrooke pour compenser les possibles fermetures du Partage Saint-François, pour s'assurer que personne ne souffre du froid pendant la nuit .

Le personnel du CIUSSS en renfort

Christine Labrie propose aussi que du personnel soit prêté par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS d'ici à ce que l'organisme parvienne à embaucher et former de nouveaux intervenants. Toutefois, elle est consciente que le CIUSSS est en état de crise par rapport à sa main-d'œuvre. C'est donc difficile de prêter de la main-d'œuvre au Partage Saint-François .

Au CIUSSS, comme au Partage Saint-François, pourquoi les gens partent, c'est parce que les conditions de travail ne sont pas respectueuses du personnel. Une citation de :Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Pas de solution facile selon la Ville

La Ville de Sherbrooke octroie des aides financières annuellement au Partage Saint-François, mais il s'agit d'une responsabilité collective selon le directeur général adjoint de la Ville de Sherbrooke, Gaétan Drouin. Ce dernier invite à la prudence quant aux solutions temporaires d'urgence.

En lien avec la population itinérante qui est testée positive à la COVID-19, le réseau de la santé nous a interpellés de façon à ouvrir un refuge, c'est ce qu'on a fait depuis vendredi soir dernier. Puis à ce jour, on a une seule personne itinérante qui s'est présentée, puis elle est retournée à la rue 20 minutes après. Desfois on pense qu'avoir un gîte, c'est une solution à l'itinérance, mais c'est plus complexe.

Selon Gaétan Drouin, les besoins des personnes dans la rue sont très différents d'un cas à l'autre et les solutions doivent être adaptées .

On est très proactif par rapport à la problématique de l'itinérance. Avec nos unités mixtes de travailleurs sociaux et policiers, on l'a vu depuis 2018, il y a une réduction de près de 50 % des transports à l'urgence, affirme Gaétan Drouin. Il y a aussi une réduction de l'emploi de la force par les policiers. On a encore cette semaine deux policiers en formation à Montréal.

Une rencontre serait prévue entre la Ville et d'autres acteurs pour mettre en œuvre des solutions.