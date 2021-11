Élections municipales : qui causera la surprise à Québec?

Bruno Marchand, lui, est certain de décrocher une victoire, dimanche. Il prédit un vote moins serré que les gens pensent , et même une majorité à son parti, Québec forte et fière (QFF).

Le vent a vraiment viré. Dans les portes, on le sent. Une citation de :Bruno Marchand

Au terme de la plus longue campagne municipale des 20 dernières années, Bruno Marchand se réjouit d’avoir pu bénéficier de 51 jours pour faire connaître son parti.

Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière Photo : Radio-Canada

S’il est porté au pouvoir, dimanche, le chef de QFFQuébec forte et fière assure que sa première action sera d’établir une bonne communication avec les villes limitrophes de Québec et les employés municipaux.

Gosselin veut une saine gestion des finances

Jean-François Gosselin assure être prêt à prendre les rênes de la ville. Lors de son bilan de campagne électorale, le chef de Québec 21 a voulu positionner son parti comme étant plus rigoureux que ses adversaires sur le plan financier. Jean-François Gosselin promet de faire un grand ménage dans les finances de la Ville de Québec s’il est élu maire dimanche soir.

[On va] s’assurer qu’on ramène la saine gestion au sein des finances publiques, donc qu’on est capables d’équilibrer le budget, et surtout, [...] s’assurer que les citoyens en ont pour leur argent , a-t-il affirmé.

Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec Photo : Radio-Canada

Lors de cette ultime conférence de presse avant le vote, Jean-François Gosselin a invité les citoyens de Québec à se prononcer contre le projet de tramway.

C'est le vote le plus important de l'histoire de notre magnifique ville. C'est le vote qui va définir la mobilité sur notre territoire. Une citation de :Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Québec 21 doit d’ailleurs présenter les détails techniques de son projet de métro léger vendredi après-midi, à moins de 48 heures du scrutin. Le chef ne croit pas que cette présentation arrive trop tard dans la campagne.

On est rendus là. Cet après-midi, ça va nous faire plaisir de prendre le temps et d’en parler, et d’aller encore plus dans le détail , a-t-il simplement mentionné aux journalistes.

Ça sent bon , croit Marie-Josée Savard

Contrairement à son adversaire, Marie-Josée Savard estime que la campagne électorale a été trop longue. Lors de son bilan de campagne, elle a souligné le nombre important de débats auxquels les candidats ont été invités à participer cette année.

Marie-Josée Savard, candidate à la mairie de Québec Photo : Radio-Canada

Aurait-elle fait quelque chose d'une façon différente durant la campagne?

Vous me mettez ça sur un plateau d'argent : le quiz peut-être! , a-t-elle plaisanté, faisant référence à son faible résultat au jeu-questionnaire lors du débat de Radio-Canada.

Malgré cela, elle croit aussi en ses chances de l’emporter, dimanche.

Ça sent bon. Jamais je ne vais dire que c'est sûr, que c'est gagné, mais on a une belle réception, et ça va bien. Une citation de :Marie-Josée Savard

L'acceptabilité sociale du tramway n'existe plus, dit Rousseau

À quelques heures du scrutin, Démocratie Québec mise sur sa proposition de référendum sur le projet de tramway pour faire sortir le vote .

Les gens vont avoir toute l'information et, oui, il y a des gens qui sont opposés, et avec raison. On doit les écouter, et on doit débattre [...]. Le projet n'a plus d'acceptabilité sociale , affirme le chef, Jean Rousseau.

Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada

Le conseil sortant du district Cap-aux-Diamants affirme qu’il a été difficile de rejoindre les électeurs, durant cette campagne, mais que son équipe y travaillera jusqu’à la toute dernière minute.

Mission accomplie pour Transition Québec

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, qui a commencé la course avec un déficit de notoriété, estime avoir déjà remporté une victoire en faisant connaître son parti et ses positions. Elle affirme même que sa formation pourrait causer la surprise le 7 novembre.

C'est maintenant clair que Transition Québec est une force politique incontournable à Québec. Une citation de :Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Elle estime pouvoir faire une percée dans Limoilou et les autres quartiers centraux de Québec.

Pendant tous les débats [auxquels] on ne s'attendait pas à être invités, on a fait notre place. Je pense qu'on a démontré qu'on est vraiment compétents, qu'on connaît mieux nos dossiers que tous les autres partis politiques, même les élus.

Les cinq partis politiques ne vont pas ménager les efforts d’ici le jour du scrutin. Chefs et candidats seront sur le terrain, samedi, dans un ultime effort pour encourager les électeurs à aller voter.