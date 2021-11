Valérie Plante pressée de questions au sujet de Craig Sauvé

Le conseiller de la ville sortant du district de Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, a annoncé jeudi soir sur Facebook [son] intention de [se] retirer de [son] propre gré du caucus de Projet Montréal et de siéger comme indépendant s'il est réélu, dimanche soir.

Or, aucun changement de bannière n’est possible après la fin de la période des mises en candidature. C'est donc dire que le nom de Craig Sauvé demeurera associé à celui de Projet Montréal sur les bulletins de vote, ce que le principal adversaire de Valérie Plante, Denis Coderre, juge inacceptable.

Comme il l'avait fait la veille, son parti, Ensemble Montréal, a donc réclamé de nouveau, vendredi, le retrait complet de la candidature de M. Sauvé par voie de communiqué, soulignant que Projet Montréal [s'était] contenté de retirer la photo du candidat de son site Internet .

La transparence, ça s’applique aux autres, mais pas à Valérie Plante, a souligné Denis Coderre. À 24 heures du vote, Projet Montréal maintient un candidat sur qui pèsent des allégations sérieuses d’agression sexuelle. C’est une aberration.

Une fin de campagne corsée

En entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, puis quelques heures plus tard, dans un parc de Montréal-Nord, Mme Plante a été bombardée de questions à ce sujet, vendredi.

En point de presse, la mairesse sortante a déclaré que, selon elle, Craig Sauvé avait pris la bonne décision en annonçant jeudi soir qu'il siégerait comme indépendant en cas de victoire, dimanche.

Mme Plante a aussi réitéré qu'à sa connaissance le dossier était clos lorsqu'elle a répondu à la presse l'an dernier qu'il n'y avait pas d'allégations d'inconduite sexuelle dans son parti, alors qu'elle était au courant de cette affaire, selon un article publié jeudi matin par CBC  (Nouvelle fenêtre) , le réseau anglais de Radio-Canada.

En ce qui a trait à Craig Sauvé, un processus de médiation avait eu lieu, en accord avec les deux parties impliquées, et tout indiquait à l'époque qu'il s'agissait d'une affaire classée, avait-elle déjà expliqué jeudi.

On m'a posé une question et moi, dans ma compréhension, c'était par rapport à des cas dont j'aurais été au courant, des allégations, des choses pour lesquelles il aurait fallu intervenir, a-t-elle réitéré, vendredi. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Et je le dit en toute honnêteté.

La cheffe de Projet Montréal a également déploré vendredi les différentes attaques d'Ensemble Montréal à ce sujet, affirmant qu'il y avait clairement de la panique dans le camp de son adversaire à la vue des sondages et de l'imminence des élections.

Craig Sauvé a promis jeudi soir de siéger comme indépendant s'il est réélu dimanche, mais officiellement, il demeure candidat pour Projet Montréal. Photo : Radio-Canada / Kate McKenna

Craig Sauvé a été élu pour la première fois en 2013, puis en 2017. Il est actuellement conseiller associé à l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, vice-président de la commission sur le logement social à la CMMCommunuauté métropolitaine de Montréal et vice-président de la STMSociété de transport de Montréal .

En 2017, M. Sauvé l'avait emporté avec 65,88 % des voix, devançant son plus proche adversaire par plus de 3000 votes.

Les allégations contre lui, qui n'ont pas été confirmées par CBC/Radio-Canada, remontent à 2012, à une époque où le principal intéressé n'était pas encore conseiller de la ville pour Projet Montréal.