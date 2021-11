La Saskatchewan signe un premier protocole d’entente avec un pays francophone

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé vendredi la signature d’un protocole d’entente avec le Sénégal sur le renforcement des établissements scolaires, la coopération en matière de recherche et sur les échanges étudiants entre les deux gouvernements.

Il s’agit d’une première entente avec un pays francophone de l’histoire de la Saskatchewan, a confirmé le ministre de l’Enseignement supérieur, Gene Makowsky.

Notre province s'est engagée à établir des relations avec des pays du monde entier afin de renforcer les liens intellectuels et culturels par la recherche, le dialogue et les échanges , a souligné le ministre.

Le gouvernement saskatchewanais souligne que ce protocole va permettre de développer collectivement des stratégies de marketing de recrutement dans les pays francophones afin de promouvoir le développement de la communauté fransaskoise, tout en augmentant la visibilité des programmes français de la Saskatchewan sur la scène mondiale .

Le gouvernement sénégalais s’est dit enjoué par ce partenariat avec la Saskatchewan.

Je me réjouis de la signature de cet accord de coopération avec le gouvernement de la Saskatchewan, qui vient renforcer les solides relations de coopération entretenues par le Sénégal et le Canada , a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, Cheikh Oumar Anne.

La province ajoute que des négociations se déroulent avec d'autres pays, dont la France, pour établir des protocoles d'entente.

Des démarches qui portent fruit

Le directeur général de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Ronald Labrecque, souligne que le choix du Sénégal est pertinent parce que l’organisme a déjà fait des démarches au Sénégal pour faire connaître la Saskatchewan.

Réjoui par cette entente, M. Labrecque précise que ce protocole d’entente suit les recommandations faites lors de rencontres entre l’ACF Assemblée communautaire fransaskoise et la province.

Il espère que l'entente aura de belles répercussions sur la communauté francophone, notamment sur le taux de rétention des étudiants après leurs études.

La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) affirme que cette entente va permettre l’arrivée d’un nombre plus important d’étudiants sénégalais.

La directrice générale de l’organisme, Mireille Bizimana, indique qu’il s'agit d'un enrichissement pour la Saskatchewan, pour ce qui est de la langue, du renforcement du bilinguisme en plus d'avoir une main-d'œuvre jeune et qualifiée qui pourra entrer sur le marché du travail à la fin des études.

La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan s’engage à accompagner les Sénégalais pour le processus d’intégration.

La Cité universitaire francophone de Regina attend d’avoir plus de détails sur le protocole avant de se prononcer.

Avec les informations de Zoé Clin