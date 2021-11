Gilles Vigneault dévoile un nouvel album réalisé par Jim Corcoran

Quand Jim Corcoran a reçu un appel il y a plus d’un an pour réaliser le prochain album de Gilles Vigneault, il ne pouvait pas dire non, d’autant plus que c’est le poète lui-même qui le réclamait.

C’est Gilles qui m’a dit : "je veux travailler avec toi parce que je veux aller ailleurs." [...] Il connaissait ma grande révérence pour les mots et le premier contact avec Gilles sur ce projet, c’était ses mots, ses textes , a-t-il expliqué à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

Et j’ai été ébloui par leur beauté. Gilles n’a jamais cessé d’aiguiser sa plume, il n’a jamais cessé d’écrire et de réfléchir et ça paraît.

Jim Corcoran Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Une création à distance

La création de l’album s’est échelonnée sur 15 mois, se déroulant principalement par le biais de rencontres Zoom entre Jim Corcoran et Gilles Vigneault, qui ne pouvait prendre le risque de se présenter en personne, en raison de son âge et de la COVID-19.

Tout de suite après les textes, Gilles m’a présenté les mélodies. Et ça, c’était par Zoom, avec aucun musicien autour de nous. Gilles chantait sans accompagnement et on proposait des nuances, des changements d’ambiance et de ton , s’est rappelé Jim Corcoran.

Cette façon de travailler a contribué à donner un ton plus intime à l’album. Avec le temps, je pense que Gilles, à force de ne chanter que pour moi, a oublié les Plaines d’Abraham, l’Olympia et le Théâtre du Nouveau Monde. Le ton est devenu vraiment personnel et je pense que ça transpire sur le disque , a ajouté le réalisateur.

Réveiller une voix en hibernation

Jim Corcoran affirme qu’il a été plutôt exigeant envers Gilles, qui lui a même affirmé qu’il n’avait pas travaillé aussi fort depuis ses collaborations avec le pianiste Gaston Rochon. Il a même fait appel à une coach vocale pour redonner à la voix du chanteur son lustre d’antan, lui qui a pourtant avoué au réalisateur n'avoir jamais fait de vocalises.

Depuis le début de sa carrière, Gilles Vigneault arrivait en studio après des tournées de 100, 150 ou 200 spectacles. Son instrument, sa voix, était en forme. Mais là, j’ai vu en début de processus que sa voix était un peu fatiguée , a expliqué le réalisateur.

Jim Corcoran a donc fait appel à Monique Fauteux, qui a déjà chanté avec Harmonium sur la pièce Le corridor. M. Vigneault a vite remarqué le bien que cela faisait. Ça a donné une rondeur, une chaleur et une profondeur à sa voix. On n’a pas changé sa voix, on l’a bonifiée , a résumé le réalisateur.

Un disque qui s’écoute comme un court métrage

Malgré toute la pression qu’il avait sur les épaules, Jim Corcoran est satisfait du travail qu’il a fait avec le poète le plus emblématique du Québec, et honoré d’avoir développé une camaraderie avec lui. Il croit qu’avec son équipe, il a réussi le défi de mettre en chanson les mots puissants de Gilles Vigneault sans leur faire ombrage.

Il ne fallait pas que les accompagnements dérangent, il fallait que ça soutienne les propos, a-t-il expliqué. Julie Thériault, qui a fait les orchestrations, a très bien saisi ce qu’il fallait faire, c’est-à-dire de mettre une loupe sur la beauté des mots de Gilles.

Ce disque est une sorte de manifeste d’un amoureux; amoureux de sa langue, de son pays, de sa compagne,de sa planète et de la jeunesse. Une citation de :Jim Corcoran

Le disque est un documentaire qu’on écoute du début à la fin. Il s’écoute comme un court métrage, du début à la fin. On n’a plus l’habitude d’écouter de cette façon-là, mais c’est la meilleure façon de découvrir l'œuvre.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.