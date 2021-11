Chloration de l’eau d’Amos : une priorité, mais des approches différentes pour les candidats

La qualité de l’eau est un objet de fierté pour les Amossois. Depuis la fin des années 1940, ils boivent une eau de grande qualité puisée dans l’esker Saint-Mathieu-Berry. Une eau primée en 2001 au Concours international de dégustation d’eau de Berkeley Springs, en Virginie Occidentale. Or, son goût est altéré depuis plus d’un an par une chloration préventive.

On a apprécié depuis les années 1947-1948 une eau de très bonne qualité, et là, on s’aperçoit d’un coup sec qu’elle goûte comme toutes les eaux ailleurs, alors qu’on avait classifié l’eau d’Amos comme la meilleure eau d’aqueduc municipal au monde. Passer de la meilleure eau au monde à de l’eau ordinaire, les gens ont beaucoup de difficulté avec ça , souligne le candidat André Brunet, qui a été maire de 1990 à 1998.

Le candidat André Brunet, sur les réservoirs de surpression, qui sont situés dans l'ouest de la ville. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Son adversaire, le maire sortant Sébastien D’Astous, en est bien conscient. C’est l’un des sujets dont les citoyens lui parlent le plus dans cette campagne. Il assure que le dossier est pris au sérieux. Si la Ville chlore son eau, ce n’est pas de gaieté de cœur.

C’est important d’acheminer une eau de qualité consommable à nos citoyens et on sait que c’est le bassin de surpression à côté du Suco qui a de l’infiltration. De façon préventive, pour nous assurer que les citoyens consomment une eau potable, on chlore parce qu’on sait qu’on a une problématique. Ce qu’il faut que les gens réalisent, c’est qu’on ne prend pas ça à la légère. Ça nous préoccupe et il y a des équipes de travail qui sont sur le dossier , fait-il valoir.

Depuis 2001, la Ville d'Amos fait la promotion de son eau de qualité et de son prix international remporté à Berkeley Springs, en Virginie occidentale. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Avec l’aide du gouvernement

La problématique se situe au niveau des deux réservoirs de la Ville. Totalisant 5,7 millions de litres d’eau, ils servent en cas d’incendie. Ils sont reliés au réseau d’aqueduc et le premier réservoir, dont la construction remonte aux années 1940, subit des infiltrations et contamine le réseau. La solution réside donc dans la réparation ou la réfection complète de l’un ou des deux réservoirs, des investissements pouvant aller de quelques centaines de milliers de dollars à quelques millions de dollars.

Sébastien D’Astous privilégie la réfection complète du réservoir, une facture estimée à plus de 2 millions de dollars, qu’il souhaite partager avec Québec. On veut toujours s’assurer que notre réseau est de la meilleure qualité possible, parce que c’est la santé publique, la santé de nos citoyens qui est primordiale dans ce dossier. Alors, ma priorité, c’est la réfection totale avec l’aide du gouvernement. Sinon, on va faire des réparations mineures qui, à mon avis, ne seront pas nécessairement durables. Mais l’objectif, c’est vraiment de revenir à la normale le plus rapidement possible , affirme-t-il.

Sébastien D'Astous, maire sortant et candidat à la mairie d'Amos (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il entend donc faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement dès sa réélection. Il est confiant d’y parvenir au cours des prochains mois et de réaliser les travaux l’été prochain.

Ne pas attendre le gouvernement

André Brunet a l’impression que l’administration sortante ne prend pas la situation suffisamment au sérieux, alors que le problème persiste depuis plus d’un an. C’est le premier dossier auquel il compte s’attaquer s’il est élu. C’est une priorité évidente pour les gens. Et moi, je le prends sur mes épaules et je dis qu’on va le corriger et on va le corriger rapidement, parce que ça n’a pas de bon sens. Les gens sont exaspérés avec cette qualité d’eau là , affirme-t-il.