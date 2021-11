Alma : un dernier droit pour convaincre les électeurs

La personne qui l’emportera succédera à Marc Asselin qui a été maire de la municipalité pendant 12 ans. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour Lucille Gagnon, Manon Girard, Sylvie Beaumont et Jocelyn Fradette, qui tenteront de convaincre les citoyens qu’ils représentent le meilleur choix.

Un peu plus de 10 % des électeurs d'Alma ont déjà voté par anticipation, ce qui représente 2 529 personnes. Au total, 24 521 Almatois sont appelés à se prononcer.

Lucille Gagnon Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Cette année, sur huit districts, il a sept districts où il y a de l'opposition, où les conseillers sortants ont de l'opposition. Ça, moi, ça me fait dire que la population est prête pour le changement. Moi, j'ai fait campagne là-dessus. Pour le changement, c'est Lucille Gagnon, ça, c'est officiel. Sinon, c'est toujours la continuité et je pense que la population veut autre chose , affirme celle qui n’en est pas à sa première campagne pour la mairie d’Alma.

En s'appuyant sur leurs rencontres des dernières semaines sur le terrain, les candidats observent un certain désir de changement.

Manon Girard Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Nous, on sent le mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. On est passé de ceux qui doutaient pas mal, j'étais la sympathique à "Ah, mon dieu! ça se peut!". C'est ça qu'on veut. Je me fais dire que les gens se reconnaissent en moi. Je parle souvent du dialogue citoyen, de créer un vrai dialogue. Je ne veux plus que ce soit les élus et les citoyennes , soutient Manon Girard qui s’est fait connaître dans le milieu communautaire.

En revanche, les conseillers municipaux sortants qui tentent de se faire élire comme maire rejettent l'idée qu'ils représentent le prolongement du dernier conseil municipal. Selon eux, un candidat d'expérience peut tout de même apporter de nouvelles idées.

Je pense qu'il ne faut pas mélanger expérience et continuité. Oui, j'ai de l'expérience. Lundi matin, le 8 novembre, je connais les directeurs de service, je connais les employés de la municipalité. Lundi matin, je suis fonctionnel. La continuité, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux amener mes couleurs et travailler. Ce qu'on veut dire par expérience, c'est d'être prêt, tout de suite, le lundi matin , se défend Jocelyn Fradette qui siège au conseil municipal depuis 16 ans.

Jocelyn Fradette Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Je pense que les gens ont besoin de sécurité parce que la Ville va bien et ils veulent qu'elle continue de bien aller. Et ça je le garantie. Au-delà de ça, j'ai plusieurs projets que j'ai proposé aux citoyens de ma municipalité et je pense que ça sera vraiment un vent de renouveau. D'autant plus que, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe, qui a une façon de travailler qui est très très différente. Je pense que ça va amener quelque chose de différent et, à mon avis, ça va certainement très bien faire le travail , ajoute Sylvie Beaumont, membre du conseil depuis 18 ans.

Citoyens divisés

Si certains citoyens sont d'avis qu'Alma est en bonne posture, d'autres espèrent que les nouveaux élus apporteront un vent de fraîcheur dans la Ville de l’Hospitalité, notamment en investissant dans les infrastructures.

Je pense qu'il y aura une continuité, ça va dépendre pour qui on va voter. Je sais qu'il y a Sylvie, depuis le début, qui est là. Je crois que ça va continuer pas mal comme c'est là, ça va très bien à Alma , mentionne l'un d'entre eux.

Je pense que c'est bien le vent de renouveau. Si le prochain maire ou mairesse peut investir beaucoup pour les enfants et les infrastructures de sport, c'est sûr que c'est quelque chose qui va me toucher , assure un autre.

Sylvie Beaumont Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

L’apport du maire sortant dans le développement de la municipalité a également été souligné par un habitant.

À Alma, on avait une ville qui était quand même bien gérée depuis des années par le maire Marc Asselin. Oui, un vent de nouveauté, ça peut faire du bien. Je pense qu'on a de bons candidats en lice. Ce sera à suivre.

Les électeurs devront aussi choisir sept des huit conseillers qui prennent place autour de la table.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson