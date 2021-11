Senneterre veut développer sa clinique de santé autochtone

Le gouvernement Legault a annoncé en mai une injection de 15 millions de dollars pour développer des cliniques dans les centres d’amitié autochtone du Québec, afin d’améliorer la sécurisation culturelle des usagers.

Cette annonce a été reçue avec optimisme à Senneterre, où les dirigeants du Centre d’amitié de Senneterre travaillent sur un projet depuis près de trois ans. La future clinique permettrait d’assurer des suivis médicaux, de la prévention et du dépistage de diabète et peut-être même des services de dialyse.

Le succès de la clinique à Val-d’Or ouvre une belle opportunité pour nous, se réjouit Nancy Brunelle, coordonnatrice des services au Centre d’amitié autochtone de Senneterre. On sait que beaucoup d’Autochtones de notre communauté n’ont pas de médecin de famille ou même de carte d’assurance-maladie. Ils ne se sentent pas bien dans les services publics de santé. De pouvoir les accueillir ici et travailler en amont des problèmes de santé, ça va être merveilleux pour nos membres.

Impliqués de longue date auprès de la population autochtone de Senneterre, Louis Bordeleau et Rebecca Moore ont entendu plusieurs histoires de discrimination en lien avec les services de santé.

Louis Bordeleau et Rebecca Moore sont impliqués de longue date auprès de la population autochtone de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Il faut le dire, c’est arrivé que les gens ne se sentent pas traités comme les autres, confirme Louis Bordeleau. La Commission Viens a exposé des cas flagrants. Plusieurs personnes y vont à reculons et il s’en suit une dégradation de leur santé. La clinique serait une avancée importante. Ça va apporter un sentiment d’appartenance de savoir qu’on va rencontrer des gens qui nous connaissent. La confiance va s’installer chez plusieurs qui négligent leur santé.

La langue est aussi un enjeu pour plusieurs personnes, renchérit Rebecca Moore. Ce n’est pas facile quand on parle juste la langue atikamekw ou crie et qu’on se fait poser des questions par une infirmière ou un médecin. Parfois, ils ne nous croient pas qu’on ne le comprend pas. Il faut des services mieux adaptés.

Résidente de Senneterre, Marianne Miasnscum dit avoir souvent rencontré des problèmes lors de ses visites au centre de santé.

Marianne Mianscum dit avoir souvent vécu de la discrimination lors de ses contacts avec le réseau de la santé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une clinique adaptée pour nous serait sûrement une bonne chose, lance-t-elle. J’ai fait mon rapport à la Commision Viens pour expliquer la discrimination que j’ai vécue. On me disait qu’on allait me comprendre et que les choses allaient changer. Je n'ai pas vu beaucoup de changement, au contraire. Je sais que je ne suis pas toute seule. Plusieurs gens me disent que ça ne leur tente pas d’y aller, même s’ils devraient.

Si le projet de clinique autochtone crée de l’enthousiasme à Senneterre, il ne vient pas atténuer l’anxiété que vit cette population depuis la fermeture de l’urgence pendant la nuit.

Souvent, les bobos sortent le soir et beaucoup de nos membres n’ont pas de voiture et n’ont pas les moyens de prendre des taxis, souligne Nancy Brunelle. On aimerait évidemment que ça se règle le plus vite possible. Mais en même temps, on doit continuer à avancer le projet de clinique. C’est le bon moment pour prendre le bateau. Les problèmes de santé sont là, il faut trouver des solutions pour que ça ne s’aggrave pas.

La future clinique du Centre d’amitié de Senneterre serait logée dans l’ancien bâtiment du Sobeys, sur la 10e Avenue. Tout comme à Val-d’Or, on espère pouvoir compter sur les services d’une infirmière et d’un médecin pour assurer le suivi des patients.

Le Centre d'amitié veut transformer l'édifice de l'ancien Sobeys pour y loger notamment sa future clinique médicale. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La question du manque de main-d'œuvre infirmière pourrait retarder le déploiement de la clinique. Une rencontre tenue jeudi avec les autorités du CISSS-AT a toutefois rassuré le Centre d’amitié, qui pourra faire un premier pas avec l’embauche d’un navigateur de service.