L’art de prendre de bonnes photos au téléphone cellulaire

Un article de Mathilde Gautier (Nouvelle fenêtre)

Gabrielle Touchette s’inspire du photographe Henri Cartier-Bresson, dont elle garde constamment en tête sa phrase : Photographier [...] c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur .

En effet, pour la photographe, prendre des photos avec son téléphone intelligent est l’exercice créatif par excellence, l’outil idéal pour utiliser sa tête, ses yeux et son cœur .

Gabrielle Touchette lors d'un cours de photographie, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gauthier

Tout d’abord, Gabrielle Touchette suggère de se poser quelques questions avant de prendre un cliché : qu’avez-vous trouvé? Comment vous sentez-vous? Comment voulez-vous raconter l’histoire? Comment voulez-vous immortaliser le moment? , énumère-t-elle.

Elle donne ensuite les fondements pour mettre toutes les chances de son côté et prendre une bonne photo : l’histoire et l’émotion, l’éclairage et la composition.

Se laisser guider par son émotion

Selon la photographe, avant de prendre une photo, il faut toujours se laisser guider par son émotion et son envie .

L’envie est là ? La scène nous raconte quelque chose. Pour raconter une histoire qui a du sens, il faut éviter d’avoir trop d’éléments dans sa photographie. Cela noie le message que l’on souhaite transmettre , développe-t-elle.

Enfin, il ne faut pas hésiter à prendre plusieurs photos de la même scène, mais sous des angles différents : de loin, de près, accroupi ou en hauteur. Cela permet de changer de perspective. Une bonne photo demande de sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur de faire des erreurs , affirme la photographe.

Toujours penser à l’éclairage avant de prendre la photo

Le deuxième fondement d’une bonne photographie est l’éclairage. Gabrielle Touchette conseille de toujours penser à l’éclairage avant de prendre la photo .

Là encore, il ne faut pas hésiter à faire des tests, à jouer sur les moments de la journée et sur la manière de se placer dans la lumière. Gabrielle Touchette explique ainsi, dans son support de cours, que si la journée est très ensoleillée, il faudra placer son sujet à l’ombre pour avoir un éclairage à faible contraste .

Cette photo de l'Université de Saint-Boniface a été prise avant le réglage de la luminosité sur le téléphone. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gauthier

Cette photo de l'Université de Saint-Boniface a été prise après le réglage de la luminosité sur le téléphone. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gauthier

Durant l’atelier, Gabrielle Touchette montre également aux participants comment on peut aussi tout simplement changer la luminosité du téléphone en tapotant sur son écran et jouer avec l’icône du soleil avant de prendre la photo.

L’importance de la règle des tiers

Le troisième et dernier fondement d’une bonne photographie est la composition.

Dans ses ateliers, Gabrielle Touchette explique que la règle des tiers est l’une des techniques de composition les plus importantes .

Il faut diviser son image en trois espaces verticaux et trois espaces horizontaux. On peut utiliser l’option de la grille de la caméra de son téléphone avant de prendre la photo pour éviter d’avoir à recadrer ensuite l’image. En plaçant les éléments importants aux intersections des lignes, cela rend la photo plus agréable à regarder , explique-t-elle.

Deuxième point important auquel il faut penser, l’espace négatif. Selon la photographe, l’espace négatif est une façon de composer sa photo en laissant un maximum de place au vide pour mettre en évidence les objets importants dans l’image .