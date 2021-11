Manifestation à Québec : en ordre de bataille pour sauver la planète

Plusieurs organismes et associations organisent un rassemblement citoyen à partir de 13 h, avec l’espoir d’être entendus. La date n’a pas été choisie au hasard.

Le 6 novembre est la Journée internationale de mobilisation pour la justice climatique et depuis le 31 octobre, les dirigeants des grandes puissances mondiales sont réunis à Glasgow, en Écosse, à l’occasion de la COP26.

Un pétage de bretelles

Ce rendez-vous largement médiatisé n’inspire pas grand-chose à Gabrielle Paquette, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

Malheureusement, on voit qu’avec les années – ça fait 26 ans qu’il y a la COP –, ben ça fait rien, en fait. Et c’est rageant.

L’élève du secondaire associe ce genre de rencontres à un pétage de bretelles . Elle sera samedi, à la place D'Youville. Tout comme Anne-Valérie Lemieux Breton, coordonnatrice au Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. Moins virulente que l’adolescente, elle veut encore croire à l’utilité de la COP26.

On l’a vu avec la COVID, il est important d’avoir des réactions internationales pour des problèmes internationaux. La crise climatique, c’est inévitable que ça passe par de grands engagements internationaux de nos gouvernements et des grandes entreprises, des banques aussi. Une citation de :Anne-Valérie Lemieux Breton, coordonnatrice au Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale

Oui, des accords ont été conclus dans le passé. Il en faut d’autres, pense-t-elle, des plus contraignants. On doit assumer nos responsabilités en tant que pays pollueur.

Une présentation à l'entrée de la COP26, à Glasgow Photo : CBC/Stephanie Jenzer

Agir au quotidien

Toutes les deux en appellent à une profonde remise en question de notre société. Il faut changer notre système capitaliste qui continue à mettre l’argent avant tout, le profit avant tout, et la consommation, la croissance , déclare Anne-Valérie Lemieux Breton.

Gabrielle Paquette reformule dans ses mots : C’est toujours la croissance, la croissance par-dessus la croissance. Sauf qu’on a des ressources limitées. La Terre, on n’en a pas 10 non plus.

Ces Québécoises ne se contentent pas des beaux discours, y compris des leurs. Chacune à sa façon tente d’agir pour l’environnement. Et ce, au quotidien. Anne-Valérie Lemieux Breton porte une attention particulière à ses déplacements.

Dans ma famille, on vit sans voiture. On se rend au travail à pied, en vélo.

Gabrielle Paquette est devenue végétarienne et a convaincu sa mère d’en faire de même. Ça me rendait anxieuse de manger de la viande. La question de l‘avenir de la planète ne l’inquiète pas seulement; elle l’a rendu malade. Ce qui explique son implication aujourd’hui.

Il y a deux ans, j’ai commencé à lire énormément d’articles. J’ai juste remarqué qu’on était foutu. Puis en regardant les gens qui ne faisaient rien, qui faisaient du fast fashion et qui se foutaient totalement de l’environnement, ça me rendait tellement triste.

J’avais l’impression de soutenir toute la douleur du monde sur moi. C’était pas le fun. Une citation de :Gabrielle Paquette, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social

Son état d’esprit a évolué. Se morfondre et pleurer en boule dans son lit n’est plus une option.

J’éprouve encore une certaine tristesse, mais elle est moins présente que la rage. Parce que justement, c’est une rage de vivre.

Gabrielle Paquette et Anne-Valérie Lemieux Breton ne sont pas seulement en colère après les chefs d'État. Elles dénoncent aussi l’action de François Legault. La porte-parole de la CEVESCoalition étudiante pour un virage environnemental et social le compare à un mononcle qui tripe sur les VUSvéhicule utilitaire sport , pour qui son char, c’est la vie et que même s’il sait que cette voiture-là pollue énormément, ben il s’en fout .

Hypocrisie et dégoût

Le projet du 3e lien ne trouve pas grâce à ses yeux.

C’est de la totale hypocrisie. Ça me dégoûte totalement. Je ne comprends pas pourquoi des gens sont pour le 3e lien quand on sait que c’est quelque chose de vraiment mauvais.

Le projet de tunnel entre Québec et Lévis comporte deux étages avec un total de six voies de circulation, dont deux réservées au transport en commun. Photo : Gouvernement du Québec

Depuis Glasgow, cette semaine, le premier ministre a affirmé que ce tunnel sous le fleuve reliant les centres-villes de Québec et Lévis « allait se faire ». Quelque peu désabusée, Gabrielle Paquette conserve dans un coin de sa tête une lueur d’espoir.

Faire des manifs, crier jusqu'à ce qu’ils nous écoutent, ça peut changer les choses. Et puis, l’adolescente en est convaincue, elle n’est pas seule à mener son combat.

J’ai la forte conviction qu’on va faire bouger les choses. Les jeunes sont de plus en plus conscientisés. C’est notre génération qui va faire que notre monde va être meilleur. Quand notre génération va prendre le pouvoir, on va faire plus attention à l’environnement. Une citation de :Gabrielle Paquette, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social

Vendredi, de nombreux jeunes se sont regroupés dans les rues de Glasgow pour maintenir la pression sur les gouvernements.