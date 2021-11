Jusqu’à 3 ans pour mettre en place l’offre active des services en français en Ontario

Dans une rencontre technique tenue vendredi matin par des représentants du ministère des Affaires francophones de l’Ontario, ces derniers ont rappelé que l’offre active est déjà bien en place dans de nombreux secteurs.

Jeudi, le gouvernement a signifié son intention de l’enchâsser dans la loi, préciser ce que ça veut dire et comment ça devrait être mis en œuvre [...] pour que là où il semble y avoir ambiguïté, on va préciser essentiellement la façon de faire , précise une représentante du ministère.

L’offre active des services en français comprend certaines exigences sur les communications et l’affichage en français, mais pour mieux définir le concept, le gouvernement compte mettre à jour les règlements encadrant la prestation des services en français dans les services publics désignés ainsi que dans les tierces parties qui offrent des services au nom du gouvernement.

À la question de savoir quand tous les Franco-Ontariens doivent s’attendre à voir l’offre active devenir réalité, une représentante du gouvernement Ford a répondu que la mise en œuvre du projet de loi dans son entièreté est de trois ans .

Ça c’est le délai prescrit, mais ça va être au fur et à mesure qu’on est en mesure d’amener l’offre active dans les différents points de service , a-t-elle ajouté.

Les représentants du gouvernement ont indiqué que pour arriver à mettre en œuvre l’offre active, les ministères poursuivraient le travail de planification qu’ils effectuent déjà afin de faire le point sur là où il y a des enjeux ou des lacunes [en termes de main d’œuvre] et puis de mettre en place des mesures pour mettre en place ces services .

La directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario, Diane Quintas, salue le pas dans la bonne direction marqué jeudi par le gouvernement ontarien.

L’offre active, c’est un terme qui a besoin d’être expliqué , observe-t-elle toutefois en analysant ce que doit préciser la province.

Il y a plein d’éléments qui font qu’une offre active va être bonne : le fait que t’as du personnel francophone de disponible pour desservir ton client francophone, le fait que ton client francophone soit identifié, que tes services en français soient identifiés, le hello/bonjour du personnel , ajoute-t-elle.

L’organisme qu’elle dirige a d’ailleurs conçu une formation sur l’offre active des services en français qui est offerte très souvent. Mais même dans les régions et services désignés en vertu de la Loi sur les services en français, déplore Mme Quintas, l’offre active est toujours loin d’être une garantie même quand il y a de la capacité .

Le Centre Victoria pour femmes, qui vient en aide aux femmes francophones victimes de violences conjugales, offre ses services exclusivement en français.

Mais de par la nature de son travail, signale la directrice générale Gaëtane Pharand, l’organisme doit aussi accompagner sa clientèle dans plusieurs agences ou organismes — parfois désignés en vertu de la Loi sur les services en français — où il n’y a pas d’offre active.

On est en opposition souvent aux autres parce qu’on doit défendre, et moi je me suis vue pendant des heures de temps avec des dirigeants d’organismes en essayant de les convaincre du bien-fondé d’offrir des services en français et je quitte n’étant pas certaine du succès.

Une citation de :Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria pour femmes