Mairie de Saguenay : des candidats satisfaits et confiants pour dimanche

Selon ce que laissent croire les sondages publiés en cours de campagne, ce serait une lutte à deux entre Josée Néron et Julie Dufour, les deux seuls élues présentes au conseil de ville. Mme Néron clame haut et fort qu'elle veut continuer de développer Saguenay et qu'elle est la candidate pour y parvenir.

À ce moment-là, je pense qu'on doit le dire haut et fort, de toute façon vous savez les deux choix sont là : une ville unie ou tranquillement un ville qui se démantèle , a-t-elle établi.

La mairesse sortante est consciente que sa plus grande adversaire dans cette fin de course est la conseillère et présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour. Cette dernière se perçoit également comme le vote stratégique pour apporter du changement à la mairie.

60 % des gens qui ne veulent pas de l'administration actuelle, 71 % des gens qui ne veulent pas de l'amphithéâtre, donc définitivement un choix stratégique dans mon cas , a-t-elle avancé.

Mais cette tactique de vote stratégique n'est pas la solution, selon les quatre autres candidats. Pour eux, Julie Dufour ne représente pas l'avenir. La question du vote stratégique, peut-être que des gens vont prendre cette réflexion-là, mais je crois quand même qu'on a progressé grandement depuis le début de la campagne dans les intentions de vote. J'ai hâte de voir vraiment le résultat final , a exprimé Claude Côté, du parti Unissons Saguenay.

Pour sa part, l'ancienne mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette, croit être la bonne personne pour amener une nouvelle dynamique au conseil de ville. Ce que j'entends sur le terrain, ce n'est pas ce que je vois dans les sondages. Je ne dis pas ça parce que je pense que je suis plus connue, mais je pense sérieusement que le changement ne viendra pas avec les deux personnes qui se retrouvent à la tête , a-t-elle lancé.

Quant à Jacinthe Vaillancourt, pour qui il s'agissait d'une première incursion en politique, elle pense aussi pouvoir changer le climat à la Ville. La bataille qui se retrouve signifie une bataille future, il va peut-être continuer à avoir de la distorsion au conseil, ce n'est pas ce que je veux. Je veux présenter d'autre chose

Finalement, le candidat Serge Simard ne voit pas une course à deux, mais bel et bien une course à trois. Moi, je pense bien que je suis dans la course, car je vois bien que les gens sont réceptifs à ce que je leur propose et à ce moment-là, on me dit : "M. Simard, c'est pour vous qu'on va voter". Partout où je vais, c'est un petit peu surprenant , a partagé l'ancien conseiller municipal et ministre libéral provincial.

Avec les informations de Flavie Villeneuve et de Catherine Paradis