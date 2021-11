COVID-19 au Nunavik : la mine Raglan contrainte de procéder à des embauches temporaires

Avec la hausse marquée des cas ces derniers jours, les autorités de santé publique ont mis en place une série de mesures restrictives.

La directrice des affaires publiques et de l’engagement avec les parties prenantes à la mine Raglan, Amélie Rouleau, souligne que l’interdiction de vols est la mesure qui touche le plus directement son entreprise.

Quand une communauté tombe en alerte rouge, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour limiter l’éclosion. Pour mine Raglan, ce que ça veut dire, c’est que les employés qui proviennent de cette communauté-là peuvent retourner dans leur communauté quand ils terminent leur rotation, mais ne peuvent pas quitter leur communauté pour amorcer leur rotation au site minier tant que leur communauté est en alerte rouge , précise-t-elle.

Selon Mme Rouleau, plus de 50 employés ont été touchés par cette mesure dans les derniers jours. Les secteurs de l’hébergement et de la cuisine seraient les plus touchés par ces absences.

La mine Raglan, au Nunavik (archives) Photo : mineraglan.ca

Afin de pouvoir continuer à opérer, l’entreprise a récemment lancé une importante campagne de recrutement, avec des postes temporaires ouverts à la fois aux résidents du Nunavik et du sud du Québec.

C’est sûr que ça amène son lot de défis, parce que veut, veut pas, il faut remplacer des personnes qui ne peuvent pas venir travailler sur le site. Par contre, avec les mesures de recrutement qu’on met en place pour remplacer ces rôles temporaires, on est confiant que ça n’aura pas d’impact sur les opérations. Il faut être créatifs et l’équipe des ressources humaines est très occupée parce qu’on a eu au-dessus de 600 personnes qui ont postulé , affirme Amélie Rouleau.

Avec l'obligation de présenter le passeport vaccinal maintenant en vigueur pour prendre l'avion au pays, Amélie Rouleau soutient qu'un nombre grandissant d'employés a récemment pris rendez-vous afin d’obtenir leurs deux doses de vaccin.