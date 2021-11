Mairie de Shawinigan : une campagne sous le signe des attaques

Le maire sortant Michel Angers est bien conscient qu’il a un bilan à défendre. Quand on est le maire sortant, les adversaires vont évidemment cibler les choses qui vont moins bien en oubliant toutes les choses qui vont bien. Cela dit, ça fait partie de la game , a-t-il souligné au micro de Toujours le matin, ajoutant qu’il y a certainement eu des ratés, mais que les électeurs souhaitent de la continuité à la mairie de Shawinigan.

Michel Angers juge qu’il a traité des dossiers avec transparence. S’il y a quelqu’un qui a été au rendez-vous au cours des 12 dernières années pour expliquer en détail tout ce qui se passe à la Ville de Shawinigan, je lève la main et je peux vous assurer que j’ai toujours été le premier à donner l’ensemble des informations , affirme-t-il.

Le maire sortant de Shawinigan Michel Angers dresse le bilan de sa campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Il ne craint pas que la gestion du dossier de l’usine de traitement d’eau potable du lac à la Pêche lui fasse perdre des voix. Il se fait lucide : ce dossier ne se réglera pas en un claquement de doigts .

Un référendum sur les taxes et les finances de la Ville , dit Luc Trudel

La campagne de Luc Trudel, député du Parti québécois de 2012 à 2014, a été axée sur la saine gestion des finances de la Ville de Shawinigan et la réduction du compte de taxes pour les Shawiniganais. Il a de plus tablé sur le manque de transparence dans les déboires entourant l’usine de traitement d’eau potable du lac à la Pêche.

Il y a des millions qui ont été engagés. On a très peu d’informations là-dessus. Je m’attends à ce qu’on ait des coûts faramineux qui nous tombent dessus , craint-il.

À savoir si son passage houleux au Séminaire Sainte-Marie pourrait nuire à ses chances d'élection dimanche, Luc Trudel ne croit pas que ce chapitre aura une incidence.

Le candidat à la mairie de Shawinigan Luc Trudel dresse le bilan de sa campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot