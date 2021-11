L’exigence d’un test PCR à la frontière doit être réévaluée, estime la Dre Tam

Vendredi, l'Agence des services frontaliers du Canada a réitéré les exigences de test pour les voyageurs vaccinés entrant au Canada avant la réouverture de la frontière avec les États-Unis la semaine prochaine.

Mais cette politique est activement examinée , a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique.

Juste pour rassurer tout le monde [...] nous examinons cela très attentivement , a-t-elle déclaré lors d'une séance d'information, vendredi.

Actuellement, toute personne entrant au Canada doit présenter un test moléculaire récent qui montre un résultat négatif à la COVID-19 afin d'entrer au Canada.

À un coût de 150 $ à 300 $ par test, cela peut être une obligation coûteuse, en particulier pour les familles.

Des voix s'élèvent des deux côtés de la frontière

Quatre maires du Canada et des États-Unis ainsi qu'un représentant démocrate de l’État de New York, Brian Higgins, tiendront une conférence de presse conjointe lundi pour réclamer la fin de l'obligation de présenter un test PCR pour entrer au Canada.

Dans leur invitation aux médias, les cinq élus estiment que cette mesure constitue un obstacle à la circulation transfrontalière, à la réunification des familles et à la reprise des affaires . De plus, affirment-ils, la nécessité de ce test n'est pas fondée sur la science et représente un coût inutile qui crée une inégalité évidente entre les familles qui peuvent se permettre de payer ce coût et celles qui ne le peuvent pas .

Les élus doivent s’adresser aux médias lundi matin à 9 h 30.