La COVID-19 reprend des forces en Europe

Pour une cinquième semaine d'affilée, de nombreux pays européens connaissent une forte hausse de cas et d'hospitalisations, tandis que les autres régions du monde rapportent une stabilisation ou une diminution.

L’Europe a connu environ 1,8 million de cas et 24 000 décès en une semaine, rapporte l’OMS, des augmentations respectives de 6 % et de 12 % depuis la semaine précédente.

Nous sommes à un autre point critique d’une recrudescence de la pandémie. L’Europe en est de nouveau l’épicentre, comme il y a un an , a déclaré cette semaine Hans Kluge, le directeur de l'OMS Europe.

M. Kluge estime que l'assouplissement des mesures sanitaires et le manque de couverture vaccinale sont en cause.

Les experts craignent que la hausse des rassemblements intérieurs à cause du froid et du temps des Fêtes aggrave une situation déjà fragile.

D'ailleurs, au cours des deux dernières semaines, 23 pays ont réimposé certaines mesures sanitaires; 7 d'entre eux ont choisi de relâcher certaines mesures.

Parmi les 61 pays européens, 25 ont rapporté une augmentation des cas. Ils sont notamment à des niveaux records en Russie, en Ukraine et en Allemagne. Le taux de positivité est de 8 % en Europe, signe que la pandémie n’est pas sous contrôle.

Les infections augmentent dans tous les groupes d’âge, et de plus en plus chez les personnes âgées. Les pays les moins vaccinés ont des taux d'infection beaucoup plus élevés que les autres.

Rappelons que seulement 55,37 % des Européens ont été vaccinés, laissant près de 350 millions de personnes particulièrement vulnérables aux conséquences graves de la maladie.

Seulement six pays (Portugal, Espagne, Danemark, Belgique, Italie, Finlande) ont dépassé le seuil des 70 % adéquatement vaccinés. Le nombre de cas dans ces pays est d'ailleurs relativement bas, et le nombre de décès, très bas.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations a doublé en une semaine, particulièrement dans les pays où le taux de vaccination est peu élevé.

Par exemple, en Bulgarie (taux de vaccination de 21 %), il y a près de 8000 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit presque autant qu'au Royaume-Uni (9000). En fait, le nombre d'hospitalisations pour 100 000 habitant est de 10 fois supérieur en Bulgarie par rapport au Royaume-Uni.

Où voit-on des hausses?

Plus de 30 % des 1,6 million de cas recensés au cours de la dernière semaine sont en Russie (+280 000) et au Royaume-Uni (+270 000). L’Ukraine et l’Allemagne ont détecté pour leur part 150 000 cas chacun au cours des sept derniers jours.

Même avec un taux de vaccination de plus de 66 %, l’Allemagne a connu le nombre de nouveaux cas quotidiens le plus élevé depuis le début de la pandémie (+37 000).

L’Europe de l’Est, où les taux de vaccination sont parmi les plus bas du continent, est durement frappée. D’ailleurs, l’Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Géorgie et la Slovaquie ont les taux d’infection les plus élevés en Europe.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le monde a dépassé les 5 millions de morts la semaine dernière, et l’OMS avertit que la hausse du nombre de nouvelle infections en Europe mènera certainement à une augmentation du nombre de décès.

Environ 8200 Russes, 4000 Ukrainiens, 3000 Roumains et 1200 Britanniques sont décédés de la COVID-19 au cours de la dernière semaine. Actuellement, 75 % des morts sont des personnes âgées de 65 ans et plus et sont davantage concentrés dans les pays où le taux de vaccination est moins élevé.

Par contre, au Royaume-Uni, où 67 % de la population est vaccinée, mais où l'on compte plus de 40 000 nouveaux cas par jour, le nombre de décès a aussi commencé à augmenter, sans atteindre les records des vagues précédentes.

En ce moment, la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie ont certains des taux de décès les plus élevés en Europe.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon l’OMS, si 95 % des Européens portaient un masque, 188 000 décès pourraient être évités d’ici février 2022.