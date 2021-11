10 M$ pour des projets bioalimentaires nordiques

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et la Société du Plan Nord investissent 10 millions de dollars pour soutenir des projets dans le secteur bioalimentaire au nord du 49 e parallèle.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en a fait l'annonce vendredi à Baie-Comeau en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

Québec indique vouloir développer l'autonomie alimentaire des régions nordiques et encourager leur diversification économique alors qu’elles sont souvent dépendantes des grandes industries. L’investissement pourrait soutenir près de 250 projets du secteur du bioalimentaire.

Notre ambition c’est d’habiter le nord. Pour faire du développement socio-économique, pour améliorer la qualité de vie, il y a des entreprises dans le milieu de l’agriculture, dans le milieu des produits de la mer qui peuvent faire cette diversification économique , indique Jonatan Julien.

La propriétaire des jardins secrets d'Océane, situés à Mani-utenam, Myriam Desrosiers, était présente lors de l’annonce. Selon elle, cet investissement l’aidera à démarrer plus rapidement la production et la vente de la spiruline.

De gauche à droite: le ministre Jonatan Julien, Léo St-Onge et Myriam Desrosiers des jardins secrets d'Océane et le ministre André Lamontagne. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est génial, parce que justement on est en train de faire la construction. Comme on le sait, tout a augmenté : la main-d'œuvre, les matériaux, les délais de livraison. Je pense que ça va vraiment nous donner un coup de pouce pour pouvoir porter le projet à terme. Peut-être même un petit peu plus rapidement qu’on le pensait , indique l’entrepreneure.

Le MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Société du Plan Nord contribuent chacun à hauteur de cinq millions de dollars au programme qui s’échelonne sur deux ans.

Avec les informations de Camille Lacroix