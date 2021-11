La grève du syndicat de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout prendra fin samedi

La grève se poursuivra jusqu’au petit matin samedi, après quoi le service de traverse entre Matane et la Côte-Nord reprendra.

Le service de traverse est interrompu depuis lundi en raison de ces moyens de pression.

On est ici parce que les négos, ça traîne. Une citation de :Mélanie Ouellet, présidente, syndicat CSN de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout

On n’a pas d’autres dates de négociations présentement, et on n’a pas réussi à obtenir un règlement satisfaisant. Pourtant, nos demandes sont quand même raisonnables , affirme-t-elle.

Les employés de la STQSociété des traversiers du Québec affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux réclament de meilleurs salaires, le maintien des primes de travail la fin de semaine, une prime d'attraction ainsi qu'un poste supplémentaire de préposé aux réservations à Matane.

On veut que les préposés à quai soient au moins au même rangement de salaire que les matelots. C’est les plus bas salariés actuellement , précise Mme Ouellet.

Mélanie Ouellet, présidente du syndicat CSN de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Aucune entente de principe n'a toutefois encore été conclue entre le syndicat et la partie patronale.

L’employeur est campé sur ses positions là-dessus. Les petites avancées qu’on a faites, ça a été à pas de souris. Une citation de :Mélanie Ouellet, présidente, syndicat CSN de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout

On ne sait pas où ça bloque, on se doute un peu que c’est au Conseil du Trésor. Il va falloir que les sous descendent , ajoute-t-elle.

Mélanie Ouellet se dit consciente des impacts de la grève sur les usagers qui utilisent la traverse.

On veut que ça se règle pour que la population ait un bon service. C’est sûr que, lorsqu’on est en grève, il y a des gens qui sont obligés de faire 15 heures de route. Malheureusement, on doit prendre des moyens de pression pour obtenir nos salaires. On n’a pas le choix , soutient-elle.

Selon Mme Ouellet, d'autres grèves et moyens de pression sont à venir advenant un échec des négociations.

Avec les informations de Sylvie Aubut et Perrine Bullant